Jason Stathams neuer Film ist ein historischer Misserfolg in den USA – aber bricht in einem anderen Land alle Kinorekorde

Stathams neuer Film legt eine widersprüchliche Erfolgskurve hin: Während der Film in den USA unterirdisch ankam, wird er in vielen anderen Teilen der Welt geradezu gefeiert.

Hollywood-Star Jason Statham (The Transporter hat mit Shelter gerade einen neuen Actionthriller herausgebracht. An den Kinokassen legt der Film einen abenteuerlichen Start hin. Denn der könnte – je nach Land – kaum unterschiedlicher ausfallen.

Mit Shelter zeigt Jason Statham einen Actionfilm, der komplett unterschiedliche Einspielergebnisse mitbringt

Wie Adoro Cinema kürzlich feststellte, liefert der von Ric Roman Waugh (Greenland) inszenierte Actionthriller Shelter mit Jason Statham in der Hauptrolle einige extrem gegensätzliche Ergebnisse an den Kinokassen.

Inhaltlich dreht sich der Film um den Einsiedler Michael Mason (Statham), der auf einer schottischen Insel lebt. Als er mit Jessie (Bodie Rae Brethnach) eine junge Frau vor einem Sturm rettet, hat dies gefährliche Folgen, die ihn zwingen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Produziert wurde der Film mit 50 Millionen Dollar. Eine Summe, die er in den USA kaum wieder einspielen konnte, denn dort lief der Film bisher alles andere als zufriedenstellend und spielte gerade mal 5,5 Millionen Dollar ein. Für Statham sein bisher schlechtester Start an US-amerikanischen Kinokassen.

Jason Statham Actioner Shelter wird außerhalb der USA zum Hit

In Kinos im Nahen Osten und Nordafrika hingegen sieht es schon ganz anders aus. Dort konnte der Film mit insgesamt 2,23 Millionen Dollar Platz 1 der Kinocharts stürmen. In Saudi-Arabien gilt der Film finanziell gesehen sogar als bestes englischsprachiges Debüt seit September 2025. Er spielte 1 Millionen Dollar ein.

Besonders in den Vereinigten Arabischen Emiraten lockte der Actionfilm eine große Anzahl von interessierten Zuschauer:innen in die Kinos: Denn dort spielte er 681.000 Dollar ein, was 33 Prozent sämtlicher Kinoeinnahmen in diesem Zeitraum entspricht.

Noch bleibt ein endgültiges Ergebnis aber abzuwarten. In manchen Ländern wird der Film erst ab März in den Kinos erscheinen. Auch in Deutschland startet Shelter erst am 26. März 2026. Trotzdem kann man an den bisherigen Einspielergebnissen ableiten, dass der Film anscheinend sehr unterschiedlich aufgenommen wurde.

Obwohl Jason Stathams Ruhm als Schauspieler zweifellos noch vorhanden ist, scheint er nicht mehr in jedem Kino weltweit ein absoluter Garant für Erfolg zu sein.