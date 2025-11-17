"Wir können 250 Millionen Zuschauer erreichen": Vor 25 Jahren sagte Jean-Claude Van Damme unter dem Gelächter des Publikums das Streaming voraus

Viele Jahre vor Netflix und Co. hatte ausgerechnet Action-Star Jean-Claude Van Damme schon eine genaue Vorstellung davon, wie wir uns in Zukunft Filme und Serien ansehen werden.

Action-Legende Jean-Claude Van Damme (Bloodsport) erwies sich im Jahr 2001 als echter VoD-Prophet. Als Gast in der französischen Talkshow Tout le monde en parle posaunte er eine Vorhersage zum Thema Filmvermarktung und -konsum heraus, die sich als absolut wahr erweisen sollte. Doch mit Sätzen wie "Wir werden Filme per Telefon vertreiben", erntete er vor einem Vierteljahrhundert vor allem Gelächter vom Publikum.

Action-Star Jean-Claude Van Damme prophezeite vor 25 Jahren Netflix, Amazon und Co.

Streaming-Marktführer Netflix begann erst 2007 damit, Filme und Serien per Video on Demand-Technologie im Internet anzubieten. Das hatte Van Damme damals schon kommen sehen und gab folgendes in der Talkshow zu Protokoll:

Wir können 250 Millionen Zuschauer erreichen. Das ist etwas Gutes für einen hochwertigen Film zu einem Preis von 1,99 Dollar. So können alle Menschen weltweit, auch diejenigen, die kein Geld haben, einfach auf einen Knopf drücken, ohne 40 Stunden auf den Download warten zu müssen.

Wie man im Video auf YouTube beobachten kann, fanden seine Co-Stars und das anwesende Publikum diese futuristische Aussage damals jedoch vor allem amüsant:

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Die User der Kommentarspalte stehen natürlich zu den Muscles from Brussels. So heißt es etwa im Top-Kommentar unter dem Video: "2001 verstand niemand, was er sagte. 20 Jahre später versteht es jeder. Eine Kostprobe französischer Arroganz. Wer lacht jetzt?"

Obwohl Jean-Claude Van Damme das Streaming-Zeitalter früh hat kommen sehen und sogar von ein paar Geschäftsideen sprach, wurde er durch seine Vorahnung jedoch nicht steinreich. Tatsächlich beißt er sich sogar seit über 15 Jahren an einem Action-Herzensprojekt die Zähne aus, das er einfach nicht fertig beziehungsweise vertrieben bekommt. Dafür ist der belgische Star heute mit zahlreichen seiner Filme im Streaming-Angebot verschiedener Dienste vertreten.

Van Damme im Stream: Diese Filme könnt ihr sofort bei Netflix und Amazon ansehen

Mit einem Netflix-Abo habt ihr Zugang zu zwei Titeln aus der Filmographie des Action-Stars: Hard Corps und The Last Mercenary. Etwas größer sieht da schon die Auswahl bei Amazon Prime Video aus, wo ihr Filme wie Dragon Eyes, Karate Tiger, Van Damme: Born to Kill, Jean-Claude Van Johnson, Pound of Flesh, Enemies Closer - Bad Country und viele mehr finden könnt.

Seine gefeierte Action-Komödie JCVD, in der Van Damme sich selbst spielte, gibt es sogar gratis bei Joyn und Netzkino. Für Fans des Streaming-Propheten ist sie absolut einen Blick wert.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im November 2025 auf unserer Schwesternseite AlloCiné. Bei Moviepilot erschien dieser Artikel erstmals 2025 und wir haben ihn für euch aktualisiert.