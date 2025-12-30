Jean-Claude Van Damme schämt sich für seinen Kurz-Auftritt in einer der beliebtesten Serien aller Zeiten

Jean-Claude Van Damme gehört zu einer langen Reihe von Stars, die in der Hit-Sitcom Friends einen Auftritt hatten. Allerdings ist er damit so gar nicht zufrieden.

Unter den Sitcoms gehört Friends zu den wichtigsten Meilensteinen des Genres. Zum ersten Mal wurden hier Story-Arcs über mehrere Staffeln hinweg verfolgt und die Protagonist:innen durften sich weiter entwickeln.

Zum besonderen Charme der Serie haben zahlreiche Gaststars beigetragen, die überraschend kleine Szenen in der Sitcom bekamen. Einer von ihnen ist Action-Legende Jean-Claude Van Damme.

Jean-Claude Van Damme kannte Friends gar nicht, als er mitspielte

In der 2. Staffel treffen Rachel (Jennifer Aniston) und Monica (Courteney Cox) bei einem Dreh in New York auf Jean-Claude Van Damme, der sich selbst spielt. Die beiden Frauen wollen mit den ‘Muscles from Brussels’ in Kontakt kommen, jedoch ist Monica zu schüchtern, um ihn anzusprechen. Deshalb nimmt Rachel die Sache in die Hand und geht direkt auf den Megastar zu.

Wie er der New York Post erzählte , kannte Van Damme die Sitcom damals noch nicht. Er hatte keine Ahnung, worauf genau er sich da einlassen würde. Im Nachhinein empfand er sein Spiel in seinen Szenen seltsam und peinlich. Damals hätte er den Part noch genossen:

[Courtney Cox und Jennifer Aniston] sagen mir, dass das zurzeit die heißeste Show auf der ganzen Welt sei. Also war ich sehr froh.

Jean-Claude war beeindruckt von der Arbeit an der Serie. Alle funktionierten wie eine gut geölte Maschine. Der Schauspieler selbst hatte bis dahin nur Erfahrung im Film gesammelt, eine Serie war neu für ihn.

Später wurde ihm bewusst, dass über die Serie mehr gesprochen wurde, als über all seine Filme zusammen. Van Damme erkannte dadurch auch die Macht des Fernsehens, sah aber auch nichts Falsches darin. Er genoss die neue Erfahrung. Peinlich ist ihm sein damaliges Schauspiel aber bis heute.

Dieser Artikel erschien erstmals im August 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.