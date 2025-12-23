Ist euch aufgefallen, dass jede Staffel von Stranger Things bei Netflix gleich begann?

Stranger Things ist für vieles bekannt, aber diese Sache ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich habe es dank Reddit entdeckt: Mike vermasselt es zu jedem Staffelauftakt.

Zu Beginn jeder Staffel von Stranger Things haben wir vor dem Vorspann irgendein ominöses Phänomen gesehen. Experimente mit Kindern, Experimente von Russen, das Upside Down und so weiter. Wir bekamen einen Einstieg geliefert, der Wumms hatte. Und direkt nach dem Intro passierte in jeder einzelnen der fünf Staffeln dasselbe: Mike ist zu spät dran.

Mike kämpft zu Beginn jeder Stranger Things-Staffel gegen die Zeit

In Staffel 1 werden Mike Wheeler (Finn Wolfhard) und seine Freunde bei einem spannenden Spiel Dungeons & Dragons eingeführt. Doch seine Eltern unterbrechen es: Mike ist schon zu spät dran, seine Freunde nach Hause zu schicken.

In Staffel 2 ist Mike zu spät dran für die Arcade-Halle und köpft das Sparschwein seiner Schwester Nancy für Münzen. Ohne ihr die Sachlage zu erklären oder sich anständig zu entschuldigen, läuft er an seiner Familie vorbei und schwingt sich aufs Fahrrad.

In Staffel 3 ist Mike spät dran für ein Treffen beim Einkaufszentrum mit seiner Clique, da er noch mit Eleven knutschen musste. Als Mike endlich auftaucht, weist Luke sogar genervt darauf hin, dass er "schon wieder" zu spät ist. Staffel 3 ist dabei eine Ausnahme: Es ist die einzige Staffel, bei der Mike anfangs nicht zu Hause ist, sondern bei Eleven und Hopper daheim.

In Staffel 4 liegt Mike verzaubert auf seinem Bett und liest einen Brief von Eleven, bevor ihn Nancy unsanft aus seinen Gedanken reißt. Diesmal ist er spät dran für die Schule und Nancy wirft ihn aus dem Bett, weil sie losfahren will.

In Staffel 5 ist Mike zu spät dran für ... die Toilette. Zumindest fast zu spät, wie er laut brüllt. Mit harschem Klopfen will er Nancy aus dem Badezimmer holen, doch stattdessen befindet sich Joyce Buyers darin.

Diese raffinierte Wiederholung fiel schon vor Staffel 5 einem Fan bei Reddit auf. Auch unsere Schwesternseite Sensacine wies kürzlich darauf hin und veröffentlichte einen thematisch ähnlichen Artikel. Ich habe alle Staffeln Stranger Things zweimal gesehen und es erst jetzt bemerkt.

Am Ende haben die Stranger Things-Macher Ross und Matt Duffer das Ganze noch richtig schön abgerundet. Denn auch in der allerletzten Folge der Serie kommt Mike zu spät – und zwar zu seiner eigenen Schulabschlussfeier.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.