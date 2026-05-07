Jedes Kind der 90er ist mit diesem Abenteuerfilm aufgewachsen, aber die meisten haben ihn 28 Jahre später vergessen

Abseits von Disney erschien 1998 ein animiertes Abenteuer nach weltberühmter Vorlage, das sich nicht nur mit seinen epischen Bildern, sondern auch mit seiner Musik zu Höhenflügen aufschwang.

1998 kam Der Prinz von Ägypten in die Kinos und prägte als ernstes Abenteuer-Epos so manche Kindheit. Wer fast 30 Jahre später nur noch vage Erinnerungen an den gelungenen Animationstreich hat, für den lohnt es sich, hier sein Gedächtnis zu einem Film mit verblüffender Geschichte nochmal aufzufrischen. Kurioserweise nahm alles mit einem Satz von Steven Spielberg seinen Anfang.

Shrek-Studio DreamWorks inszenierte Der Prinz von Ägypten als episches Abenteuer

Während auch Animations-Rivale Disney in Filmen wie Arielle, die Meerjungfrau, Der Glöckner von Notre Dame und Mulan (ebenfalls 1998) gern auf bekannte Vorlagen und Legenden zurückgriff, schreckte auch das damals noch ganz neue Studio DreamWorks nicht vor den ganz großen Ikonen zurück. Es adaptierte die Moses-Geschichte des Buches Exodus aus der Bibel – und zwar auf eine Weise, die ein gläubiges und atheistisches Publikum gleichermaßen ansprechen sollte: als episches Abenteuer.

Moses wird als Kind in einem Körbchen auf dem Fluss ausgesetzt und wächst daraufhin als Ziehsohn des Pharaos auf. Mit seinem Bruder Ramses stellt der Prinz von Ägypten viel Unfug an, während um ihn herum Sklaven das Erbe des Herrschers in mächtigen Bauwerken unsterblich machen sollen. Erst als Moses von seiner wahren hebräischen Herkunft erfährt, beginnt er jedoch, das Leiden der Hebräer zu sehen. Er flieht nach einem versehentlichen Tod, aber kehrt schließlich zurück, um die Freiheit seines unterjochten Volkes unter der Androhung göttlicher Plagen einzufordern. Weil mittlerweile Ramses auf dem Thron sitzt, werden aus Brüdern nun Feinde.

Erinnert euch mit dem Trailer an Der Prinz von Ägypten:

The Prince of Egypt - Trailer (English)

Der Prinz von Ägypten war 1998 der erste Zeichentrickfilm von DreamWorks Animation – und erst der zweite Film des jungen Studios nach Antz (der ebenfalls 1998 erschien). Später erlangte die Animationsfilmschmiede vor allem durch Shrek - Der tollkühne Held (2001) Bekanntheit.

DreamWorks SKG wurde 1994 von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und David Geffen gegründet. Katzenberg wollte nach seiner Zeit bei Disney andere, gewaltige Storys erzählen à la Terminator oder Lawrence von Arabien, woraufhin Steven Spielberg die Hände in die Luft geworfen haben und gesagt haben soll: "Warum machst du nicht die Die zehn Gebote?" (via LA Times ). Gesagt, getan: Vier Jahre später kam Der Prinz von Ägypten ins Kino, inszeniert vom Regie-Trio Brenda Chapman (Merida), Steve Hickner (Bee Movie) und Simon Wells (Balto).

Mit einem Budget von 70 Millionen US-Dollar und einem Einspielergebnis von 218 Millionen an den Kinokassen (laut Box Office Mojo ) war Der Prinz von Ägypten ein durchschlagender Erfolg. Im englischen Mega-Sprach-Cast tummelten sich Stars wie Val Kilmer als Moses, Ralph Fiennes als Ramses, Patrick Stewart und Helen Mirren als Pharaonen-Paar, Michelle Pfeiffer als Moses Ehefrau Zippora sowie Sandra Bullock und Jeff Goldblum als Moses' Geschwister Miriam und Aaron. Außerdem trat das Comedy-Gespann von Steve Martin und Martin Short hier schon lange vor Only Murders in the Building gemeinsam auf (als Pharao-Berater).

Selbst wenn Der Prinz von Ägypten vielen mittlerweile erwachsenen Kinderköpfen entfallen sein mag, wurde er doch zumindest mit einem Element unsterblich: der Musik.

Musikalischer Meisterstreich: Der Prinz von Ägypten gewann einen Oscar

Der heute weltbekannte deutsche Komponist Hans Zimmer (Gladiator, Dune) erschuf den musikalischen Score für Der Prinz von Ägypten. Er half außerdem bei den Überlegungen aus, dass Gottes Stimme im brennenden Dornbusch Moses am besten in seiner eigenen Stimme erscheinen sollte (also auch von Val Kilmer gesprochen).

Der Soundtrack von Der Prinz von Ägypten umfasste darüber hinaus 12 Lieder. Der Clou gelang dem Animationsfilm mit seinem Titelsong "When You Believe": im Duett gesungen von Mariah Carey und Whitney Houston als zwei der größten musikalischen Ikonen ihrer Zeit. Das von Stephen Schwartz geschriebene Lied gewann 1999 den Oscar als bester Song. Im Deutschen heißt der Track "Es wird ein Wunder wahr" .

When You Believe: Hört hier den oscarprämierten Song aus Der Prinz von Ägypten:

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Wo streamt Der Prinz von Ägypten, der auch noch eine Fortsetzung erhielt?

Joseph: König der Träume war die zweite Bibelgeschichte, die DreamWorks im Jahr 2000 herausbrachte. Das "Prequel" erzählte die zeitlich frühere, aber ebenfalls in Ägypten angesiedelte Geschichte von Traumdeuter Joseph, die 1968 schon das berühmte Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" von Andrew Lloyd Webber adaptiert hatte. Dieser zweite Film erschien allerdings nur noch als Direct-to-Video-Start.



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