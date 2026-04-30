Jedes Kind der 90er ist mit diesen 10 Filmen aufgewachsen – aber die Hälfte davon habt ihr garantiert vergessen

Wir strengen unsere in die Jahre gekommenen Köpfe an, um im Podcast Filme unserer Kindheiten auszugraben, die in den 1990er Jahren prägend waren und doch mittlerweile fast vergessen sind.

Während viele Disney-Zeichentrickklassiker auch Jahre später noch fest im Gedächtnis verankert sind, müssen wir andere Werke behutsamer aus unserer Erinnerung hervorkitzeln. Doch wir haben vor keinem Gehirnjogging zurückgeschreckt, um euch im Podcast die Werke vorzustellen, die ihr garantiert auch gesehen habt, wenn ihr in den 90ern großgeworden seid.

Wir verraten euch, welche vergessenen Animationsabenteuer unsere Kindheiten geprägt haben – und natürlich auch, wo ihr sie heute streamen könnt.

Podcast: Vergessene 90er-Kindheitsfilme im Stream

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Nicht alle Animationsfilme der 90er, die ihren Halt im Langzeitgedächtnis verloren haben, verdienen es zugleich, vergessen zu werden. Vor allem Regisseur Don Bluth schuf nach seiner Abkehr von Disney viel spannende Unterhaltung: darunter eine ungewöhnliche Elvis-Hommage, die Grundlage für nachhallende Dino-Liebe und einen verstörend düsteren Gangsterkrimi im Kinderfilmgewand.

Andere Abenteuer kopierten Disneys Erfolgsrezept samt Musicalnummern und Prinzessinnen und konnten so anschließend ein ganzes Heimkino-Franchise ins Leben rufen. Mithilfe von frühen Kinderfilmwarnungen zur Umweltverschmutzung und animierten Religionsepen taucht die Moviepilot-Redaktion in die Ära der Filme ein, bei denen es sich lohnt, die 1990er Jahre noch einmal aufleben zu lassen.

Über diese vergessenen Kindheitsfilme der 90er sprechen wir im Podcast:

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