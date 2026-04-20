Jedes Kind der 90er wurde mit diesem Fantasyfilm groß und jetzt bekommt er ein Realfilm-Remake

Disney verdient seit Jahren massig Geld mit Live-Action-Remakes beliebter Animationsfilme. Doch die Konkurrenz schläft nicht ...

Englischsprachige Animationsfilme der 90er kamen nicht nur von Walt Disney oder abtrünnigen Animatoren wie Don Bluth (Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH). Ein Titel, den damals viele gesehen und heute fast wieder vergessen haben, ist das naturverbundene Fantasy-Abenteuer FernGully - Christa und Zaks Abenteuer im Regenwald. Dieses soll jetzt von Amazon MGM Studios in Live-Action-Form gebracht werden – und eine Regisseurin steht auch schon fest.

Amazon macht Umwelt-Animationsfilm FernGully zum Fantasy-Realfilm

Wie Deadline meldet, soll sich Filmemacherin Marielle Heller um die Live-Action-Version von FernGully kümmern. Die ist vor allem für das Biopic Der wunderbare Mr. Rogers, mehrere Folgen von Das Damengambit und die Horrorkomödie Nightbitch bekannt. Darüber hinaus soll sie im Rahmen eines Baseballfilms namens The Comebacker erneut mit Rogers-Darsteller Tom Hanks zusammenarbeiten (ebenfalls Deadline ).

Der animierte FernGully-Originalfilm von Regisseur Bill Kroyer trumpfte seinerzeit mit einem hochkarätigen Sprach-Cast in der englischen Originalverison auf. Robin Williams vertonte die rappende Fledermaus Batty, Tim Curry war als Umweltverschmutzungsschurke Hexxus an Bord und Christian Slater lieh dem Elfenmann Pips seine Stimme.

Die Story spielt sich im australischen Regenwald ab, wo die Feenkönigin Crysta (Samantha Mathis) den Holzfäller Zak (Jonathan Ward) versehentlich auf Feengröße schrumpft, der daraufhin gemeinsam mit den Tieren und Feen für die Erhaltung des Biotops kämpft. Das lief relativ erfolgreich, sodass mit FernGully 2 - Die Magische Rettung sogar ein Sequel produziert wurde.

Wer im Rahmen des Live-Action-Remakes vor der Kamera stehen wird, steht aktuell noch nicht fest.

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Disney vs. FernGully: Der Kampf um Robin Williams

Für Robin Williams war FernGully die erste Sprechrolle in einem Animationsfilm. Zur ungefähr gleichen Zeit wurde Disneys Aladdin produziert, worin der 2014 verstorbene Schauspieler als Dschinni die Schau stahl. Allerdings wollte das Mausimperium den talentierten Comedian und Sprecher exklusiv für seine Produktion, sodass die Arbeit an FernGully sogar zu mehreren Gelegenheiten von Disney sabotiert wurde, wie Produzent Wayne Young später behauptete (via Vanity Fair ).

Hier der englische Original-Trailer von FernGully mit Robin Williams:

Fern Gully The Last Rainforest - Trailer (Englisch)

Williams blieb der kleineren Produktion, die auf Themen wie Umweltschutz hinweisen wollte, jedoch trotz Drucks des großen Studios treu – und das, obwohl er es sich damit leicht mit dem damaligen Disney-Chef Jeffrey Katzenberg verscherzt haben soll.

Wer sich jetzt selbst von Robin Williams' Improvisationskünsten als Fantasy-Fledermaus überzeugen möchte, findet die englische Originalversion von FernGully gratis auf Plex zum Streamen, die deutsche Synchro liegt ebenfalls kostenlos auf Joyn vor.