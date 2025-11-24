Jedes Kind der 90er wurde mit diesem Weihnachtsfilm im TV groß, aber die wenigsten erinnern sich 28 Jahre später noch daran

Dass die meisten von uns mit Disneys Animationsabenteuern groß geworden sind, heißt nicht, dass wir andere Geschichten, wie diesen Weihnachtsfilm, vergessen sollten.

Welche Filme haben wir eigentlich als Kinder zu Weihnachten im Fernsehen geschaut? Viele, die mit dem TV-Programm der 1990er und 2000er groß wurden, kamen bei Super RTL ganz bestimmt nicht an Annabelle und die fliegenden Rentiere vorbei. Aber erinnert ihr euch heute noch an den traurig-schönen 54-Minuten-Film?

Der Weihnachtsfilm Annabelle und die fliegenden Rentiere prägte viele TV-Kindheiten der 90er- und 2000er

Einmal im Jahr gewährt der Weihnachtsmann den Tieren auf dem Bauernhof die Gabe zu sprechen, was sie allerdings geheimhalten müssen. Auch das am Heiligabend frisch zur Welt gekommene Kalb Annabelle kann für kurze Zeit reden und ist beeindruckt von den fliegenden Rentieren, die Santa Claus' Schlitten ziehen. Weil besonders gute Tiere einen zweiten Wunsch erfüllt bekommen, nimmt die kleine Kuh sich vor, so brav zu sein, dass der Weihnachtsmann sie im nächsten Jahr mit den Rentieren fliegen lässt.

Neben dem Stall wohnt Billy mit seinem Großvater. Für den Menschenjungen ist Annabelle das schönste Weihnachtsgeschenk. Seit seine Eltern in einem Stallfeuer umgekommen sind, hat Billy allerdings kein Wort mehr gesprochen. Das will sich seine garstige Tante Agnes zunutze machen, um den Jungen zu sich zu holen – obwohl Billy auf dem Land sehr glücklich ist. Mit seiner Freundin Emily und Kalb Annabelle verlebt Billy ein schönes Jahr. Doch als Weihnachten erneut näherrückt, droht alles, sich zu verändern ...

TV-Weihnachtsfilm: Schaut hier den Trailer zu Annabelle und die fliegenden Rentiere

Annabell und die fliegenden Rentiere - Trailer (English)

Die Geschichte von Annabelle und die fliegenden Rentiere basiert ursprünglich auf dem Kinderbuch "Clarabell the Christmas Cow" von Dan Henderson, das 1976 erschienen war. Der dazugehörige Animationsfilm von Roy Wilson erschien in den USA im Oktober 1997 als Direct-To-Video-Veröffentlichung. Im deutschen TV lief er laut fernsehserien.de erstmals im darauffolgenden November 1998 bei Super RTL, wo er jedes Weihnachten (häufig mehrfach) ausgestrahlt wurde, zumindest bis 2015.

Der Look von Annabelle und die fliegenden Rentiere konnte damals mit den höheren Animationsfilmstandards der größeren Studios nicht mithalten, die im selben Jahr Filme wie Disneys Hercules oder den Kindheits-Klassiker Anastasia hervorbrachten. Doch was der Weihnachtsfilm visuell nicht aufbieten konnte, machte er für viele Fans mit einer sehr berührenden Geschichte wett.

Während der deutsche Titel Annabelle und die fliegenden Rentiere in eine klare Richtung zeigt, ist der englische Originaltitel Annabelle's Wish (übersetzt: Annabelles Wunsch) zweideutig und spiegelt damit eigentlich besser den Inhalt des Films wider, der gegen Ende eine Wendung nimmt.

Tränenreiche Weihnachts-Nostalgie: Wo kann man Annabelle und die fliegenden Rentiere heute schauen?

In einem Streaming-Abo ist Annabelle und die fliegenden Rentiere derzeit leider nicht enthalten. Wer den Film auf gewissen öffentlichen gratis-Videoportalen mit rotem Logo sucht, wird dort aber fündig.

Bei YouTube schreiben weihnachtlich gestimmte Fans in den Kommentaren: "Mit 29 Jahren Rotz und Wasser geheult. Dieser Film ist meine Kindheit und wird auch immer ein Teil davon bleiben." Oder: "Wer schneidet hier jedes Jahr Zwiebeln?"

Auch bei Moviepilot schwärmen heute noch viele Fans des Weihnachtsfilms Annabelle und die fliegenden Rentiere, wie Eponiene07, von der "unglaublich schönen Geschichte, die unerwartet viel Herz hat" und StoniS schreibt in den Kommentaren:

Kindheitserinnerungen :) und zwar die Besten. Hab ich immer noch auf DVD und schau ich Jahr für Jahr einmal vor Weihnachten.