Jedes Ostern wieder: 700 Filme und Serien sind an Karfreitag in Deutschland verboten

Einmal im Jahr legt der Kulturbetrieb eine Zwangspause ein. An Karfreitag gibt es nicht nur das bekannte Tanzverbot, sondern auch einige Filme, die nicht erlaubt sind.

Ostern ist ein Fest, das alle Jahre wieder das Leben vieler Deutscher prägt. Je nach Bundesland kann ein Verstoß gegen das Tanzverbot sogar mit einem Bußgeld geahndet werden. Für viele ist daher der Zeitvertreib mit Filmen die attraktivste Alternative. Allerdings ist die Filmauswahl an diesem Tag ebenfalls eingeschränkt. Insgesamt 700 Filme stehen auf der verbotenen Liste.

Was bedeutet ein Verbot von Filmen an Karfreitag tatsächlich?

Ja, es ist kein Witz. Es gibt eine Liste von Filmen, die offiziell an Karfreitag verboten sind. Ähnlich wie beim Tanzverbot kann die Aufführung der Filme zu Bußgeldern führen. Allen, die hier einen Eingriff in persönliche Entscheidungen wittern, darf jedoch zum Großteil Entwarnung gegeben werden.

Die Verbote an Karfreitag beziehen sich nämlich auf öffentliche Veranstaltungen. Das heißt, Tanzveranstaltungen und öffentliche Aufführungen, wie zum Beispiel im Kino, sind nicht gestattet. Was wir in unseren eigenen vier Wänden anstellen, bleibt weiterhin uns überlassen. Gleiches gilt für sämtliche Ausstrahlungen. So dürfen Filme auch an den stillen Feiertagen im TV ausgestrahlt und im Stream angesehen werden.

Welche Filme landen auf der Liste der verbotenen Filme?

Das Gesetz zum Verbot von Filmaufführungen stammt aus dem Jahr 1952. Seitdem wurde die Liste der Filme bis 2016 von den Prüfgremien der FSK immer wieder aktualisiert. Dabei wurde darauf geachtet, ob der jeweilige Film dem Geist der stillen Feiertage entspricht. So landeten auch Filme auf der Liste, die überhaupt nichts mit den Feiertagen zu tun haben.

Zu den stillen Feiertagen zählen neben Karfreitag auch Tage wie Allerheiligen, der Totensonntag und auch der Buß- und Bettag. Inwiefern diese Tage auch von Tanz- und Aufführungsverboten betroffen sind, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Die Feiertage haben meist einen religiösen Hintergrund, doch der allein ist nicht entscheidend für das Verbot einiger Filme.

So landen neben klassischen Religions-Satiren wie Das Leben des Brian auch Actionfilme wie Terminator, Horrorfilme wie Freitag der 13., Komödien wie Banana Joe und Martial-Arts-Filme wie Der Mann mit der Todeskralle auf der Liste. Auch Partyfilme wie die Die Feuerzangenbowle oder Bierfest gehören zu den verbotenen Filmen.

Eine offizielle Liste wurde seit einigen Jahren nicht mehr veröffentlicht, aber hier könnt ihr eine Auflistung der etwa 700 Filme sehen. Dazu gehören neben den oben erwähnten, älteren Beispielen auch zahlreiche Filme, die nach 2000 entstanden sind. Dazu gehören unter anderem:

Wie hat sich das Verbot im Laufe der Zeit verändert?

Im Laufe der Zeit hat sich die Einschätzung der FSK natürlich stark geändert. In den 50ern waren die Einschätzungen noch wesentlich strenger. In den letzten Jahren wurden meist weniger als 5 Filme pro Jahr als “nicht feiertagsfrei” (NF) eingestuft.

Inzwischen gibt es so wenig neue Filme, dass sogar die Liste seit 2016 nicht mehr offiziell aktualisiert wurde. Die aktuelle Einstufung der einzelnen Filme nach NF (nicht feiertagsfrei) oder FF (feiertagsfrei) kann auf der offiziellen Seite der FSK abgefragt werden.

Ob das Verbot an den stillen Feiertagen heute noch zeitgemäß ist, wird immer wieder diskutiert. Die Einstellung der veröffentlichten Listen ist ein Zeichen der Spio und der FSK, dass diese Verbote durchaus überdacht werden könnten.

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Da sich die Verbote ausschließlich auf öffentliche Aufführungen wie im Kino beziehen, scheint der Druck eines gesellschaftlichen Diskurses jedoch nicht besonders stark zu sein. So wissen viele überhaupt nicht vom offiziellen Verbot und fühlen sich dadurch nicht eingeschränkt. Dennoch wäre es wohl an der Zeit, diese Verbote auf ihre Aktualität hin zu prüfen.