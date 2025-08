Jenna Ortega enthüllt größte Herausforderung beim Wednesday Staffel 2-Dreh: "Plötzlich sahen sie lebendig aus"

Für die 2. Staffel von Wednesday sind die Dreharbeiten von Rumänien nach Irland umgezogen. Laut Jenna Ortega ging dies mit einer großen Herausforderung einher.

Die 2. Staffel von Wednesday steht bei Netflix in den Startlöchern und bringt Jenna Ortegas titelgebende Heldin für ein neues Schuljahr an die Nevermore Academy. Fans mussten sich über zweieinhalb Jahre auf die heiß erwarteten Folgen gedulden, was mit den Hollywood-Streiks im Jahr 2023 und einer umfangreichen Produktion in Irland zusammenhing.

Tatsächlich wurde Wednesday Staffel 2 als größte Serienproduktion angelegt, die jemals in Irland stattgefunden hat. Während der Netflix-Hit in vielen Bereichen von der malerischen Landschaft und den antiken Bauten der Insel profitierte, gab es laut Jenna Ortega jedoch eine Herausforderung.

Irlands Landschaft war zu lebendig für Wednesday Staffel 2: Jenna Ortega enthüllt skurrile Herausforderung

Bei der offiziellen Pressekonferenz zu Wednesday Staffel 2 wurden Regisseur Tim Burton und die Stars Jenna Ortega, Joanna Lumley und Steve Buscemi nach ihrer Dreherfahrung in Irland gefragt. Dabei erklärte Ortega, dass der Locationwechsel von Rumänien nach Irland sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich gebracht habe:

Rumänien hatte so wundervolle gotische Architektur, aber Irland hatte das auch. Es gab viele tolle Locations, die wir nutzen konnten, die geschichtlich aufgeladen waren [...].

Alles an Irland war wunderschön und wir hatten so eine hart arbeitende Crew und Menschen, die alles gegeben haben und so talentiert sind. Aber die einzig wirkliche Herausforderung war es, das Grün zu bekämpfen. Es war so grün dort, es war zu hell für die Serie. Plötzlich sah die Addams Family lebendig aus.

Für den düsteren Wednesday-Look musste die kräftige Farbpalette laut Tim Burton somit "etwas runtergeschraubt" werden.

Die Dreharbeiten zu Wednesday Staffel 2 starteten Ende April 2024 in Irland und wurden Anfang Dezember letzten Jahres beendet. Für Staffel 3 wird die Produktion der Netflix-Serie einmal mehr nach Irland zurückkehren.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird in zwei Teilen bei Netflix erscheinen. Teil 1 startet schon in wenigen Tagen, am 6. August 2025 bei dem Streamer. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025.

Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr so lange hier nachlesen. Welche Serien-Highlights euch noch im August erwarten, hört ihr in unserem Podcast:



