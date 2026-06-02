Jenna Ortega hat Wednesday mehrfach aus gutem Grund abgelehnt – jetzt wird ihr der Netflix-Hit zum Verhängnis

Jenna Ortega hat ein gespaltes Verhältnis zu dem Netflix-Mega-Erfolg Wednesday. Viel lieber als eine Serie würde sie Filme drehen, wie die Schauspielerin vor zwei Jahren verraten hat.

Es ist kein Geheimnis, dass Jenna Ortega der Netflix-Serie Wednesday sehr kritisch gegenübersteht, obwohl sie die Hauptrolle spielt. In der Vergangenheit berichtete sie u.a. von chaotischen Produktionsumständen und kräftezehrende Dreharbeiten. Wednesday ist ein Phänomen, aber Ortega zeigt sich nicht vollends begeistert davon.

Wie Variety zusammenfasst, war die Schauspielerin anfangs überhaupt nicht an der Rolle interessiert. Der ersten E-Mail von Netflix hat sie keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Auch spätere Angebote hat sie abgelehnt, bevor es doch zu ihrem Casting als Wednesday Addams kam. Warum hatte sie keine Lust auf die Serie?

Wednesday zu erfolgreich bei Netflix: Jenna Ortega würde lieber Filme drehen

Wie sich herausstellte, fingen die Probleme bereits bei etwas sehr Grundlegendem an. Ortega interessiert sich deutlich mehr für Filme als für Serien, wie sie erklärt:

Ich habe in meinem Leben so viel Fernsehen gemacht. Dabei wollte ich immer Filme machen [...]. Erst in den letzten drei, vier Jahren konnte ich in der Filmwelt aufsteigen. Ich hatte Angst, dass ich mir mit einer weiteren Serie die Chance verbaue, bei den Projekten mitzumachen, die mir wirklich wichtig sind.

Was Ortega trotzdem zu Wednesday gebracht hat? Dafür ist maßgeblich Regisseur und Produzent Tim Burton verantwortlich. "Er ist eine Legende und wir kommen sehr gut zurecht", resümierte die Schauspielerin. Mit dem Mega-Erfolg der Serie hat sie allerdings nicht gerechnet. "Ich dachte, dass es kaum jemand schauen wird."

Inzwischen ist Wednesday eine der erfolgreichsten Netflix-Serien und mit Abstand Ortegas populärstes Projekt. Die 3. Staffel hat bereits grünes Licht erhalten. Die Schauspielerin hätte es jedoch bevorzugt, wenn die Serie eher unter dem Radar geblieben wäre, wie sie im Interview mit The Times U.K. zu verstehen gibt.

Wie sehr sich die Produktion von Wednesday auf Ortegas Filmkarriere auswirkt, ist unklar. Bislang hat sie es geschafft, diverse Projekte für die große Leinwand umzusetzen, etwa Burtons Fantasy-Horror-Fortsetzung Beetlejuice 2. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders musste sie sicherlich aber auch schon die ein oder andere Rolle absagen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.