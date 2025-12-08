Jenna Ortega will für Staffel 3 von Wednesday dasselbe wie die Fans

In der 2. Staffel wurde die Beziehung zu ihrer Familie näher beleuchtet. Für Season 3 hofft Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega, dass diese Beziehungen sich weiterentwickeln.

Für Netflix steht dieser Winter ganz im Zeichen des Stranger Things-Finales. Doch am Horizont steht schon der nächste Fan-Favorit bereit. Bereits im Juli wurde bestätigt, dass es für Wednesday eine 3. Staffel geben soll. Dies dürfte kaum überraschen, da die Serie für Netflix ein Megaerfolg ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Beteiligten auf dem Ruhm ausruhen wollen. Im Gegenteil, denn besonders Hauptdarstellerin Jenna Ortega will, dass die Serie sich weiterentwickelt und noch besser wird.

Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega wünscht sich ein anderes Addams-Familienverhältnis

Die ersten beiden Staffeln von Wednesday kamen beim Publikum sehr gut an. Dennoch gab es auch berechtigte Kritik. Die Addams waren, bei allem morbiden Humor, immer eine Familie mit engem Zusammenhalt. Und während man die Chemie der Stars durchaus spüren kann, ist Wednesday mit ihrer Familie nicht unbedingt liebevoll umgegangen. Von Beginn an liegt sie mit ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) im Clinch.

Wenn es nach Jenna Ortega geht, sollte das sich in der nächsten Staffel ändern. In einem Interview mit GamesRadar+ im letzten Monat teilte die Schauspielerin mit, dass sie auf eine Versöhnung der beiden hofft:

Ich wünsche mir, dass Morticia und Wednesday aufhören zu streiten und zusammenarbeiten. Wir hatten ja gerade erst darüber gesprochen, wie Frauen zusammenhalten, und das sieht man ja auch ein bisschen in der letzten Folge oder den letzten Folgen.

Jenna Ortega möchte das noch viel präsenter haben in Staffel 3, da Frauensolidarität in Mainstream-Produktionen schon oft genug unter die Räder gerät: "Es ist wirklich spannend und erfrischend, Frauen so dargestellt zu sehen."

Diese Meinung teilt Serien-Mutter Catherine Zeta-Jones – insbesondere mit Blick auf die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Morticia und ihrer Mutter Hester Frump (Joanna Lumley), die ebenfalls nicht gerade von Zuneigung geprägt ist.

Zusätzlich gibt es eine weitere Beziehung, die Jenna Ortega gerne anpassen würde. Obwohl Wednesdays Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) in der 2. Staffel eine größere Rolle gespielt hat, hat er sich nicht allzu viele Szenen mit seiner Schwester geteilt. Und ein wichtiger Bestandteil ihrer Geschwister-Beziehung fehlt in Wednesday bisher komplett:

Ich würde gerne mehr Mordversuche zwischen ihr und Pugsley sehen. Sie versucht nicht oft genug, ihn umzubringen! Ich will sowas sehen.

Damit dürfte sie vielen Addams-Fans aus der Seele sprechen. Bereits in den Filmen der 90er war speziell dieses Hobby von Wednesday immerhin eines der Highlights. Und die stets gescheiterten Mordversuche waren immer einen Lacher wert.