Jennifer Garner über das Weitermachen nach Trennungen: "Es ist entweder eine Chance für persönliches Wachstum oder du gehst daran zugrunde"

Nach zwei Scheidungen hat Schauspielerin Jennifer Garner gelernt, mit Trennungen umzugehen. Für mehr Ausgeglichenheit ist es ihrer Ansicht nach nicht zuletzt notwendig, in sich hineinzuhorchen.

Als Agentin Sydney Bristow in fünf Staffeln der Serie Alias - Die Agentin wurde die heute 54-jährige Jennifer Garner weltberühmt. Außerdem spielte sie in Filmen wie 30 über Nacht und Juno mit. Während ihre Karriere als Schauspielerin abhob, musste sie die Balance im Privatleben jedoch erst finden.

Jennifer Garner ist mit 54 zweifach geschieden, aber hat gelernt, damit umzugehen

Beim Dreh der Serie Felicity lernte Jennifer Garner ihren Co-Star Scott Foley (Scandal) kennen und heiratete ihn im Jahr 2000. Vier Jahre später folgte auf der Höhe ihres Alias-Erfolgs die Scheidung. Nach den Filmen Pearl Harbor und Daredevil entstand eine Freundschaft mit Ben Affleck (Gone Girl), der 2005 bis 2018 Garners zweite Ehe folgte, aus der drei gemeinsame Kinder hervorgingen.



Auch Hollywood-Stars sind nur Menschen, deren Beziehungen zerbrechen können. Das lernte Jennifer Garner mehrfach. Bereits 2010 erzählte sie Parade nach ihrer Scheidung von Scott Foley jedoch von einer gewonnenen Selbsterkenntnis zu Trennungen:

Ich musste reifer werden. Ich bin immer noch konfliktscheu. Ich streite mich nicht gerne. Aber damals war ich schlichtweg unfähig, eine Auseinandersetzung zu führen. Ich konnte Dinge nicht klären, weil ich [...] mich nicht getraut habe, sie auszudrücken. Es war ein riesiger Herzschmerz für mich, dass [meine Beziehung] derart gescheitert ist. Ich wusste, dass dies entweder eine Chance für persönliches Wachstum war oder ich daran zugrunde gehen würde.

Es ist leicht, wenn man verletzt und wütend ist, einfach zu sagen: ‚Es liegt an denen‘. Aber ich musste zu mir selbst finden und mich fragen: ‚Warum hat diese Beziehung nicht funktioniert? Welcher Teil des Scheiterns liegt in meiner Verantwortung?‘ Also habe ich daran gearbeitet. Ich habe eine Therapie begonnen.

Auch das richtige Verhältnis von Arbeit und Schauspiel-Job war dabei für Jennifer Garner wichtig, die in ihrer Mutterrolle ebenso aufgeht wie vor der Kamera. Ihren zwei Töchtern und ihrem Sohn wollte sie ein möglichst normales Leben ermöglichen und so musste sie das auch für sich selbst ausloten:

Es ist ja nicht so, dass mir meine Probleme erst durch die Scheidung bewusst wurden. Aber ich hatte dieses berufliche Selbstbewusstsein, dem mein privates Selbstvertrauen in Beziehungen [...] nicht gewachsen war. Da gab es eine Diskrepanz. Mir wurde klar, dass ich mehr wie meine Rolle in Alias sein musste, die so stark und selbstbewusst war und eine echte Inspiration für mich darstellte. Ich wusste sehr genau, wie man nett ist und wie man sich um andere kümmert. Ich wusste jedoch nicht, wie ich um das bitten sollte, was ich selbst brauchte. Es war wichtig, eine Balance zu finden.

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Welche Filme und Serien macht Jennifer Garner aktuell?

Erst dieses Jahr ist Jennifer Garners Apple-Thrillerserie Beschütze sie nach Staffel 2 zu Ende gegangen. Darüber hinaus wird sie dieses Jahr in der neuen Peacock-Serie The Five-Star Weekend die Hauptrolle einer Influencerin verkörpern.

Außerdem dreht sie für Netflix derzeit die Scheidungskomödie One Attempt Remaining, in der es – passenderweise – um ein getrenntes Paar geht, das seine Schiffsromanze nochmal in Erinnerung rufen muss, um ein verlorenes Crypto-Passwort (und damit vielleicht auch die Liebe) wiederzufinden. Für die Rolle dürfte Jennifer Garner auch durch private Erfahrungen bestens gewappnet sein.