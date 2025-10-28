Jennifer Lawrence schämt sich für vergangene Interviews: "Mache mir jeden Tag in die Hose"

Jennifer Lawrence wurde nicht nur durch die Panem-Filme, sondern auch durch ihr nahbares Auftreten in Interviews zum Publikumsliebling. Heute schämt sie sich für damalige Auftritte.

Nach X-Men: Dark Phoenix zog sich Hollywood-Superstar Jennifer Lawrence zunächst für ein paar Jahre zurück. Mit Filmen wie Don't Look Up, No Hard Feelings und dem bald erscheinenden Die My Love kehrt die mittlerweile Mutter gewordene Lawrence Stück für Stück ins Rampenlicht zurück. In einem Interview berichtet die Schauspielerin nun jedoch von den Schattenseiten ihrer enormen medialen Präsenz nach den Panem-Filmen – und das sie sich mittlerweile für einige Interviews schäme.

Jennifer Lawrence hatte das Gefühl, dass jeder "die Nase voll" von ihr hatte

Jennifer Lawrence erfreute sich durch ihr nahbares und witziges Auftreten in diversen Talk-Shows einer enormen Beliebtheit. Jedoch soll es auch Kritik gegeben haben, bei der ihre Auftritte in den sozialen Medien als aufgesetzt bezeichnet wurden. Deadline berichtet, wie sie in aktuellen Interviews davon erzählt, wie schwer ihr diese Vorwürfe zu schaffen gemacht haben.

Nun, es ist oder war meine wahre Persönlichkeit, aber es war auch ein Abwehrmechanismus. Und so war es ein Abwehrmechanismus, einfach zu sagen: ‚So bin ich nicht! Ich mache mir jeden Tag in die Hose!‘

Lawrence bezeichnet sich selbst als "nervig", wenn sie sich alte Interviews ansehe. Im Jahre 2016 wurde sie in der Comedy-Sendung Saturday Night Live von Ariana Grande parodiert, eine Parodie, die sie heute als sehr genau getroffen bezeichnet. In dem Sketch ging Grande vor allem auf die von Lawrence vermittelte Nahbarkeit ein. Die kritischen Stimmen auf Social Media verunsicherten Lawrence, da diese nicht an ihre Kunst, sondern direkt an ihre Person gerichtet waren.

Ich glaube, alle hatten die Nase voll von mir. Ich hatte die Nase voll von mir selbst. Es war einfach so weit gekommen, dass ich nichts mehr richtig machen konnte.

Auch interessant:

Wann und wo kann man Jennifer Lawrence als Nächstes sehen?

Jennifer Lawrence neuer Film Die My Love mit Robert Pattinson startet am 13. November in den deutschen Kinos. Der Film wurde von Lynne Ramsay inszeniert und sorgte bereits auf den Festivals wie dem Cannes Film Festival für Aufsehen.