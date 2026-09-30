Jennifer Lawrence spielt jetzt in einem der aufregendsten Sci-Fi-Filme der nächsten Jahre mit

Kurz nach dem Kinostart von Resident Evil nimmt Zach Creggers nächster Film bereits Form an. Wir erklären euch die Details zur Besetzung von Jennifer Lawrence in dem Sci-Fi-Thriller.

Vor ein paar Jahren kannte nur die wenigsten seinen Namen, nun gehört er zu den gefragtesten Filmschaffenden in Hollywood: Zach Cregger, der schon seit den 2000ern als Regisseur, Schauspieler und Comedian unterwegs ist, hat sich mit drei Filmen neu erfunden und zu einer unverkennbaren Stimme in Hollywood entwickelt.

Nach Barbarian und Weapons begeistert aktuell sein Resident Evil-Film in den Kinos. auf seinen Lorbeeren ausruhen will er sich allerdings nicht. Cregger arbeitet schon an seinem nächsten Projekt, das uns tief in den Weltraum entführt. The Flood verspricht ein Sci-Fi-Thriller zu werden, den ihr definitiv im Blick behalten solltet.

Hollywood-Star Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle in Zach Creggers Sci-Fi-Film The Flood

Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht nun der erste Star fest: Niemand Geringeres als Jennifer Lawrence führt den Film an, der auf einer abgelegenen Raumstation im Weltall angesiedelt ist, auf der ein außerirdisches Objekt für Chaos sorgt und die Crew um ihren Verstand bringt, während Zeit und Realität aus den Fugen geraten.

Allzu viele Informationen zur Handlung sind noch nicht bekannt. Das dürfte bei Cregger niemanden überraschen, nicht zuletzt zehrten seine letzten drei Filme alle von einem cleveren Mystery-Ansatz, der die Geschichte in unerwartete Richtungen lenkte. Die ersten Umschreibungen klingen jedoch sehr vielversprechend.

The Flood wurde bisher vor allem mit zwei Titeln in Verbindung gebracht: 2001: Odyssee im Weltraum trifft auf Alien. Das klingt nach einer Mega-Kombi. Zudem hat Cregger verlauten lassen, dass es sich um seinen bisher verstörendsten Film handelt, auch wenn es kein direkter Horrorfilm ist. Wir dürfen gespannt sein.

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Zach Creggers The Flood startet in zwei Jahren im Kino – mit Unterstützung von Steven Spielberg

Barbarian, Weapons und Resident Evil haben bewiesen, dass Cregger sehr gut darin ist, für Angst und Schrecken auf der Leinwand zu sorgen. Ohne Humor und die ein oder andere Wendung geht jedoch keiner seiner Filme über die Bühne. The Flood dürfte zur nächsten Genre-Spielwiese werden, auf der er sich austoben kann.

Eigenen Aussagen zufolge hat er die erste Version des Drehbuchs in gerade einmal fünf Tagen während der Produktion von Resident Evil geschrieben. Der Grund dafür war ein Treffen mit Regiemeister Steven Spielberg, bei dem Cregger unbedingt eine gute Idee abliefern wollte. Nun produziert Spielbergs Amblin The Flood.

Ins Kino kommt der Film unter dem Banner von Warner Bros., die mit New Line Cinema ebenfalls an der Produktion beteiligt sind. Deutscher Kinostart ist der 10. August 2028. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Europa beginnen. Jennifer Lawrence ist davor in What Happens at Night, dem neuen Film von Martin Scorsese, zu sehen.