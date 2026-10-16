Jenseits der Spree Staffel 6 verabschiedet sich heute von verstorbener Jungschauspielerin Luna Jordan

Die neue Staffel der ZDF-Krimiserie Jenseits der Spree beginnt heute mit einer besonderen Infotafel. Hier erfahrt ihr die Hintergründe zur Würdigung der verstorbenen Schauspielerin Luna Jordan.

Zur Primetime strahlt das ZDF am heutigen 16. Oktober den Auftakt der 6. Staffel Jenseits der Spree aus. Die erste Folge mit dem Titel "Kontrollverlust" stellt eine Besonderheit dar, denn sie markiert den letzten Auftritt von Luna Jordan in der Krimiserie. Die Schauspielerin ist dieses Jahr gestorben, was Jenseits der Spree mit einer Infotafel aufgreift.

Staffel 6-Auftakt von Jenseits der Spree gedenkt verstorbener Luna Jordan

In Jenseits der Spree spielt Jürgen Vogel seit 2021 den Ex-Kriminalhauptkommissar Robert Heffler, der mit seinen drei Töchtern nach Berlin-Köpenick zieht, um es ruhiger angehen zu lassen. Aufgrund von Personalmangel muss er schließlich wieder gefährliche Fälle in Brennpunktbezirken der Hauptstadt lösen. Dafür arbeitet er mit der neuen Kriminalhauptkommissarin Kay Freund (Seyneb Saleh) zusammen.

Teil der Serie war auch Luna Jordan, die als Stella eine der Töchter der Hauptfigur gespielt hat. Im Mai 2026 ist die Darstellerin im Alter von 25 Jahren verstorben, wie etwa die Zeit berichtete. Schon länger stand fest, dass sie im Auftakt der 6. Staffel Jenseits der Spree noch einmal zu sehen sein wird. Laut Joyn beginnt die erste Episode mit der Texttafel "In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan".

Inhaltlich wird die Folge den Ausstieg von Jordans Figur mit dem Beginn einer Südamerika-Reise erklären. Der Staffel 6-Auftakt von Jenseits der Spree läuft am 16. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im ZDF. In der Mediathek des Senders ist die Episode schon jetzt abrufbar.

Neue ZDF-Serie mit Luna Jordan startet auch noch im Oktober

Neben ihrer Rolle in Jenseits der Spree war Jordan durch Auftritte in Der Bergdoktor, Tatort und dem deutschen Euphoria-Remake Euphorie bekannt. Posthum veröffentlicht das ZDF am 23. Oktober außerdem die neue sechsteilige Serie Wake Up.

Darin ist die Schauspielerin in der Hauptrolle als Emilia zu sehen, die während einer Angsttherapie machtlos dagegen ist, dass die Nanobot-Forscherin Hevi Abdel (Aybi Era) ihren Körper übernimmt. Mit der fortschrittlichen Technologie will Emilia das Bewusstsein ihrer im Koma liegenden Schwester in ihren eigenen Körper übertragen.