Jensen Ackles spricht aus, was alle The Boys-Fans hören wollen: So lange soll das Serien-Universum noch weitergehen

Das The Boys-Finale rückt mit Staffel 5 immer näher, doch soll das nicht das Ende des beliebten Superhelden-Universums sein. Das neue Prequel Vought Rising mit Jensen Ackles soll uns noch viele Jahre begleiten.

The Boys-Fans blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die kommenden Monate. Denn mit Staffel 5 steht das große Finale der Superhelden-Serie von Amazon Prime ins Haus. Das bedeutet einerseits einen fulminanten letzten Showdown zwischen Homelander und Butcher. Andererseits aber auch einen Abschied nach sieben Jahren.

Trost könnte euch jedoch eine neue Entwicklung um das kommende Prequel The Boys: Vought Rising verschaffen, das das beliebte Superhelden-Universum fortsetzen soll. Denn laut Hauptdarsteller Jensen Ackles soll uns dieses noch lange begleiten.

The Boys: Vought Rising soll mehrere Staffeln laufen: Jensen Ackles macht Hoffnung auf Superhelden-Zukunft

In Vought Rising wird Supernatural-Star Jensen Ackles in seiner The Boys-Rolle als Soldier Boy zurückkehren. Im Gespräch mit Collider verriet der Schauspieler, dass für die neue Prequelserie eine umfangreiche Zukunft geplant sei, genauer gesagt gleich "mehrere Staffeln". Damit dürfen sich Fans des Superhelden-Kosmos auch nach dem großen Staffel 5-Abschied auf neue The Boys-Geschichten freuen.

Vought Rising spielt in der Vergangenheit und ist in den 1950er Jahren angesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Soldier Boy als erster großer Superheld der Nation gefeiert. Der Ruhm steigt ihm jedoch schon bald zu Kopf und er trifft fragwürdige Entscheidungen. Laut Ackles unterscheide sich das Prequel vor allem aufgrund des Vergangenheitssettings von der Hauptserie:

Das Format wird sich bekannt anfühlen, denn das ist, was an The Boys so gut funktioniert, aber wir versuchen auch ein bisschen etwas anderes, denn es ist ein historisches Setting in den 1950ern.

Somit werden wir in Vought Rising auch einen anderen Soldier Boy kennenlernen, als wir es in den bisherigen The Boys-Staffeln getan haben:

Ich bin es gewohnt, den Soldier Boy-Aspekt davon zu spielen und wir sind es gewohnt, Soldier Boy in modernen Zeiten zu sehen, aber er ist ein analoger Mann in einer digitalen Welt, er ist wie ein Fisch auf dem Trockenen mit dem, was wir bisher über ihn wissen.

Jetzt werden wir sehen, wie er relevant wird und sich in seiner natürlichen Umgebung bewegt, in der er sich fühlt, als würde er dazugehören. Er ist der Boss. Ihr werdet aber auch sehen, warum er am Ende geworden ist, wie er ist. Wir werden hinter die einzelnen Schichten blicken, was damals wirklich geschehen ist.

Wann kommt das The Boys-Prequel Vought Rising zu Amazon Prime Video?

Die Dreharbeiten zu Vought Rising sind vor kurzem abgeschlossen worden, jetzt folgt noch ein umfangreicher Postproduktionsprozess. Da die 5. Staffel von The Boys am 8. April 2026 bei Amazon Prime Video eintrifft, wäre ein Start der neuen Prequel-Serie 2027 denkbar.

Auch Vought Rising entspringt der Schöpfung von The Boys-Macher Eric Kripke. Paul Grellong fungiert hingegen als Showrunner. Neben Jensen Ackles sind darin unter anderem Aya Cash (You're the Worst), Will Hochman (Lass ihn gehen), Elizabeth Posey (Euphoria), Mason Dye (Natural Selection) und Ethan Slater (Wicked) zu sehen.

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