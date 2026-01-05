Jeri Ryan enthüllt ihre Star Trek-Lieblingsfolge – sie ist aus keiner Serie, in der sie mitgespielt hat

Star Trek ist ein Franchise von Fans für Fans: Sowohl hinter als auch vor der Kamera arbeiten Menschen, die die Serie lieben. Nun enthüllt Jeri Ryan ihre liebste Folge des ganzen Franchise.

Star Trek ist Herzenssache: Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Beteiligten am Franchise. Viele Darsteller:innen und Macher:innen sind selbst echte “Trekkies” samt eigener Vorlieben. So enthüllte Gates McFadden beispielsweise vor einer Weile, dass sie ein riesiger Fan einer der schlechtesten Star Trek-Episoden sei, in der sie selbst mitspielte.

Dass die Grenzen zwischen Fans und Darsteller:innen verschwimmen, beweist auch Super-Trekkie Bjo Trimble, die Star Trek vor dem Aus rettete und als Dankeschön in einem der Filme mitspielen durfte. Und auch Jeri Ryan, die jahrelang die Rolle der Seven of Nine in Star Trek: Raumschiff Voyager spielte, enthüllte ihre persönliche Lieblings-Episode aus dem Star Trek-Franchise.

Jeri Ryan liebt eine legendäre Episode der originalen Star Trek-Serie

Jeri Ryan spielte nicht nur in Voyager, sondern später auch in Star Trek: Picard die Rolle der ex-assimilierten Borg Seven of Nine. Ihr tragischer und tougher Charakter hat jedoch nicht auf Ryans eigene Vorlieben abgefärbt. Wie sie in einem Interview mit Variety 2016 anlässlich des 50. Star Trek-Jubiläums enthüllte, ist sie riesiger Fan einer legendären Comedy-Episode von Raumschiff Enterprise.

Die Originalserie, mit der 1966 alles begann, wurde bereits nach drei Jahren wieder abgesetzt, weil niemand Star Trek sehen wollte. In den drei Staffeln erlebte die Crew um Captain Kirk (William Shatner) jedoch einige ikonische Abenteuer: Darunter auch die legendäre Chaos-Episode mit dem Titel Kennen Sie Tribbles?

In Folge 15 der 2. Staffel bringt ein schrulliger Händler kleine Plüschwesen an Bord der Enterprise: Die kleinen runden Fellball-Aliens nennen sich Tribbles und haben bald das ganze Schiff fest im Griff. Sie vermehren sich nämlich nicht nur wie verrückt, sondern schnabulieren auch die gesamten Vorräte der Enterprise weg, verstecken sich in jeder Ritze und jeder Ecke des Raumschiffs.

Die Tribbles prägen eine legendäre Chaos-Episode von Raumschiff Enterprise

Die Folge, die statt Sci-Fi-Action und Drama mehr Comedy bietet, gehört mittlerweile zu den ikonischsten Episoden der Serie. Den felligen Monstern wurden unzählige Anspielungen gewidmet: Diese reichen von einer ganzen Short Trek-Episode bis hin zum Blog-Header der Autorin dieses Moviepilot-Artikels. Und auch Jeri Ryan reiht sich ein in die Lobgesänge:

Wie könnte man Tribbles nicht lieben? Die pelzigen kleinen Kerlchen waren genau das, was ich als kleines Mädchen haben wollte, oder eben im Fernsehen sehen wollte.

Für TVLine zählt die Episode zu den Top 20 Momenten von Raumschiff Enterprise. Auch die Serie Star Trek: Deep Space Nine griff die felligen Biester in Staffel 5 auf.

Tribbles als Star Trek-Legenden: Bekommen Fans eine Rückkehr?

Trotz ihrer großen Beliebtheit und den fantastischen Dialogen, die die Tribbles uns schenkten ("Was bekommst du, wenn du einen Tribble zu viel fütterst?" - "Einen fetten Tribble"), setzt Star Trek die kleinen Weltraum-Monster bloß spärlich ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob uns die Tribbles in Zukunft ein weiteres Mal begegnen werden, bleibt offen – womöglich feiern sie zukünftig in der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy ein Comeback, die am 15. Januar bei Paramount+ im Abo startete.