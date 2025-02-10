"Hat meiner Karriere richtig geschadet": Jesse Eisenberg schämt sich für eine seiner größten Rollen bis heute

Jesse Eisenberg hat mit Zombieland und The Social Network große Hits gelandet. Bei seiner größten Rolle hat er dagegen einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Jesse Eisenberg ist durch seine Rollen in Zombieland und The Social Network zum Inbegriff des unsicheren Nerds geworden. Daher wunderte es nicht wenige Fans, als er für Batman v Superman: Dawn of Justice als neuer Lex Luthor gecastet wurde. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich, denn als der Trailer veröffentlicht wurde, war das Publikum alles andere als begeistert. Diese Reaktionen spürt der Schauspieler bis heute.

Reaktionen zu Batman v Superman hatten negativen Effekt auf Jesse Eisenberg

Während der Promo-Tour zu seinem Film A Real Pain besuchte Jesse Eisenberg letztes Jahr den Podcast Armchair Expert with Dax Shepard. Dabei kam auch seine Rolle als Lex Luthor im DCEU zur Sprache. Eisenberg teilte mit, dass der Film wie die Rolle tatsächlich schlecht für seine Karriere waren:

Ich habe das noch nie gesagt und es ist irgendwie peinlich, das zuzugeben, aber ich glaube tatsächlich, dass es meiner Karriere richtig geschadet hat, weil ich bei etwas so Öffentlichem schlecht aufgenommen wurde. [...] und ich lese keine Berichte, Kritiken oder Filmpresseberichte oder so, also war mir nicht bewusst, wie schlecht es aufgenommen wurde.

Hier könnt ihr euch das zweistündige Podcast-Gespräch ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich wurde Batman v Superman von Kritiken und Publikum äußerst negativ aufgenommen. Neben dem unnötig komplizierten Plot wurde auch Jesse Eisenbergs Performance stark kritisiert. Für seine Leistung wurde er mit einer goldenen Himbeere "ausgezeichnet".

Jesse Eisenbergs Rat an Nicholas Hoult

Auf dem Sundance Film Festival 2024 sprach er außerdem mit Variety . Hier wurde er gefragt, welchen Tipp er seinem Nachfolger Nicholas Hoult geben würde, der 2026 in Superman die Rolle des Lex Luthor übernommen hatte. Die Antwort war einfach und deutlich:

Schau nicht mir zu!

Mit Superman startete dasneu unter der Schirmherrschaft von James Gunn und Peter Safran. Erst kam Superman und kürzlich startete Supergirl , allerdings kamen beide Filme durchwachsen an.

Weiter geht es im DCEU als Nächstes mit einem waschechten Horrorfilm. Clayface erwartet uns am 22. Oktober, passend kurz vor Halloween. In dem Body Horror-Film wird die Geschichte des Hollywood-Schauspielers Matt Hagen erzählt, dessen Gesicht nach einem tragischen Vorfall entstellt ist. Mithilfe der Wissenschaft will er das Problem lösen und beginnt, sich in ein Monster zu verwandeln.

Ob der Film besser ankommt als Jesse Eisenbergs Performance, bleibt abzuwarten.



Dieser Artikel erschien erstmals 2025. Wir haben ihn für euch aktualisiert.