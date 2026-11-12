"Bekam keine Rollen mehr": Jesse Eisenberg spielte in einem der besten Filme des Jahrtausends mit, ehe ein Blockbuster seine Karriere ruinierte

Als Mark Zuckerberg in The Social Network feierte Jesse Eisenberg seinen Hollywood-Durchbruch. Nur wenige Jahre später bekam er jedoch die Kehrseite zu spüren und fürchtete sogar um seine Karriere.

Jesse Eisenberg (Zombieland) verkörpert für gewöhnlich einen Rollentypus, den man nicht unbedingt mit spektakulären Blockbuster-Franchises in Verbindung bringt. Daher staunten viele nicht schlecht, als der Schauspieler 2016 den Part des Comic-Schurken Lex Luthor im DC-Superheldenfilm Batman v Superman: Dawn of Justice übernahm.



Was schon im Vorfeld eher skeptisch beäugt wurde, erachtete ein Großteil der Fans und Kritiker nach Erscheinen des Films als Fehlbesetzung. Die negative Krönung folgte kurz darauf, als Eisenberg mit der Goldenen Himbeere als schlechtester Nebendarsteller "ausgezeichnet" wurde. Und das nur sechs Jahre, nachdem er für seine Performance als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in The Social Network erstmals für den Oscar nominiert wurde und seine Karrierekurve steil nach oben zeigte.

Bereits 2025 sprach Eisenberg über seine bitteren Erfahrungen mit Dawn of Justice und deren negative Auswirkungen auf seinen Werdegang als Hollywood-Schauspieler. Vor wenigen Wochen gab er auf dem London Film Festival erneut Einblick in sein damaliges persönliches Desaster, welches aber auch positive Folgen hatte.

Batman v Superman-Kritik brachte Jesse Eisenberg zur Regie: "Musste Karriere irgendwie am Laufen halten"

Wie Variety Eisenberg zitiert, erkannte er schnell den schädlichen Effekt, den das negative Echo auf seine Luthor-Darstellung auf seine Berufslaufbahn hatte:

Ich bekam keine Rollen mehr bei Filmstudios [...] und ich sah, wohin das führen würde. [...] Die Schauspielbranche ist so instabil und schrecklich, wo es entweder ganz gut läuft [...] oder man ist schon Schnee von gestern, und das ist furchtbar. Und wenn man so paranoid ist wie ich, sieht man das schon lange im Voraus.



Aus diesem Grund veränderte Eisenberg seinen beruflichen Fokus mehr auf den Posten hinter der Kamera, wie er weiter erklärte:



Also dachte ich mir: Ich muss Filme inszenieren. Deshalb habe ich angefangen, sie zu schreiben – eigentlich nur, um meine Karriere irgendwie am Laufen zu halten.

Heute blickt er eher pragmatisch auf diesen Karriereknick, den er als Zeichen der Filmindustrie interpretiert:

Die Branche wollte nicht, dass ich in einem Superheldenfilm mitspiele. [...] Sie sagt dir, was sie will, und wenn du eine Karriere in der Kunst anstrebst, musst du dich an das halten, von dem dir gesagt wird, dass es gut ankommt.

Jesse Eisenbergs neuer Film als Regisseur gilt als heißer Oscar-Kandidat 2027

Und tatsächlich gehört Eisenberg seit dieser kreativen Entscheidung wieder zu den Lieblingen der Kritik. Nach seinem noch weitgehend unbeachteten Regiedebüt When You Finish Saving the World aus dem Jahr 2022, erntete sein Nachfolgeprojekt A Real Pain international Anerkennung und brachte ihm eine Oscar-Nominierung für das beste Originaldrehbuch ein.

Auch sein neuer Film Das Debüt - Ihr großer Auftritt, der hierzulande am 21. Januar 2027 im Kino startet, könnte bei den kommenden Oscars eine große Rolle spielen. Vor allem Hauptdarstellerin Julianne Moore (Still Alice) und Co-Star Paul Giamatti (The Holdovers) werden aktuell zum Favoritenkreis gezählt, aber auch Eisenberg selbst werden in den Kategorien Regie und Drehbuch Chancen eingeräumt.

Gut möglich also, dass Hollywood ohne die harte Kritik an Eisenberg und seiner Batman v Superman-Performance ein großartiger Filmemacher entgangen wäre.