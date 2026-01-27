Jet Li präsentiert den spektakulären Trailer zu seinem ersten Film seit 2020, den er mit einer Action-Legende drehte

Nach sechs Jahren Schauspielpause spielt der einstige Actionstar Jet Li für einen Martial-Arts-Meister wieder in einem Film mit, dessen Trailer Großes verspricht.

Ob Hero, The One oder Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers: Insbesondere in den 2000er Jahren gehörte der chinesische Schauspieler Jet Li zum Besten, was das weltweite Actionkino an Stars zu bieten hatte. In den letzten Jahren war es allerdings still um den mittlerweile 62-jährigen Darsteller geworden. Umso überraschender, dass der Trailer zum neuen Actionfest Blades of the Guardians ihn nun zurückholt.



Schaut hier den Trailer zum neuen Jet Li-Film Blades of the Guardians:

Blades of the Guardians - Teaser Trailer (OV) HD

Worum geht es in Jet Lis Actionspektakel Blades of the Guardians?

Seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte Jet Li vor sechs Jahren, im Jahr 2020 in Disneys Live-Action-Remake Mulan, wo er den chinesischen Kaiser spielte. Selbst davor war die Lücke zu seinem letzten Spielfilm League of Gods (2016) schon groß. Nun können Fans des chinesischen Stars aber endlich einem Wiedersehen entgegenfiebern, denn er kehrt in Blades of the Guardians auf die große Leinwand zurück – wenn auch nicht in der Hauptrolle.

Worum geht's in Blades of the Guardians? Dao Ma (Jing Wu aus Meg 2) ist der zweitmeistgesuchte Flüchtige des Landes. Von seinem Gönner, dem Anführer des Mo-Clans, bekommt er eine wichtige Eskortmission übertragen: Er soll den meistgesuchten Mann des Reichs sicher auf einer Reise ans Ziel geleiten. Doch das ruft natürlich zahllose Angreifer auf den Plan ...

Zusätzlicher Grund zur Action-Vorfreude für alle Fans des chinesischen Wuxia-Genres ist, dass Blades of the Guardians von Regisseur Woo-ping Yuen inszeniert wird. Der chinesische Martial-Arts-Choreograf koordinierte bereits die Kampfkünste in Filmen wie Tiger and Dragon, Kill Bill und Matrix, was jetzt schon ein Actionspektakel für die Klingen der Wächter (so der wortwörtlich übersetzte Titel seines neuen Werks) verspricht.

In China kommt Blades of the Guardians am 17. Februar 2026 in die Kinos. In Deutschland hat der Actioner noch keinen Starttermin.

Warum hat Jet Li so lange keine Filme mehr gedreht?

Jet Lis zunehmendes Fernbleiben von der Kamera hatte nicht nur mit seiner Ermüdung mit Hollywood und dem Filmgeschäft zu tun. 2013 machte der Star seine Erkrankung an einer Schilddrüsenüberfunktion öffentlich, die ihm die Durchführung seiner eigenen Stunts zunehmend erschwerte. Stattdessen fokussierte er sich zuletzt zunehmend auf die Wohltätigkeitsarbeit mit seiner One Foundation.

