Jetzt 44 Prozent sparen: Der verbesserte Amazon Fire TV Stick 4K ist endlich richtig günstig

Bei Amazon könnt ihr den aktuellen Fire TV Stick 4K vergünstigt abgreifen und euren Fernseher mit zahlreichen Features nachrüsten.

Amazons verbesserter Fire TV Stick 4K der 2. Generation kam erst letzten Herbst auf den Markt und kann fast jeden Fernseher als Smart-TV besser machen, denn oftmals bietet nicht jedes Gerät sämtliche Features des beliebten Streaming-Adapters. Jetzt könnt ihr ihn euch bei Amazon richtig günstig im Angebot sichern.

Um satte 44 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung ist der aktuelle Fire TV Stick 4K bei Amazon gerade günstiger *. Wer das maximale Erlebnis mit doppeltem Speicherplatz, Wi-Fi-6E-Unterstützung und Ambient-TV-Funktion haben möchte, kann sich auch das um 39 Prozent reduzierte und lediglich 10 Euro teurere Max-Modell derzeit günstiger nach Hause holen *.

Amazon Fire TV Stick 4K jetzt richtig günstig Deal Zu Amazon

Das bietet Amazons verbesserter Fire TV Stick 4K



Mit Unterstützung von über 5.000 Apps für Filme, Serien, Spiele, Musik und Co. verspricht das 2023er-Modell des Fire TV Stick 4K nicht nur eine Riesenauswahl über den integrierten Amazon Store, sondern auch bessere Performance, schnellere Starts und verbesserte Navigation.

Zudem gibt es mit Wi-Fi-6-Unterstützung eine noch bessere WLAN-Übertragung. Neben der Auflösung in 4K Ultra-HD ist auch Unterstützung für die wichtigen Bildformate Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie Dolby Atmos-Audio gegeben. Abseits von Netflix, YouTube, Prime Video, WOW, Disney+ und vielen weiteren Diensten lässt sich auch Live- und Free-TV empfangen, was jedoch natürlich teils dazugebucht werden muss.

Die verbesserte Sprachfernbedienung bietet via Alexa auch Smart-Home-Steuerung und ermöglicht das Suchen, Starten und Steuern von Inhalten per Sprachbefehl. Zudem verfügt die Fernbedienung über dedizierte Tasten für bevorzugte Apps und kann auch andere Geräte an- und ausschalten sowie deren Lautstärke einstellen. Weitere Details zu den Features findet ihr auch bei Amazon *.



Amazons neuer Fire TV Stick 4K Max: Rezensionen und Test

Mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in rund 2.500 Rezensionen kommt der neue Streaming-Stick von Amazon in den Reviews beim Online-Händler ziemlich gut an und nennenswerte Klagen sind Mangelware. Auch im Test der Fachseite PC Mag gab es mit 4,5 von 5 Punkten eine herausragende Bewertung für das Modell.

Dort heißt es, der Amazon Fire TV Stick 4K der zweiten Generation erweitere eines der besten Media-Streaming-Geräte um Wi-Fi 6 zum gleichen günstigen Preis wie das Vorgängermodell. Gelobt werden der erschwingliche Preis, die schnelle Performance, schnellere Alexa-Reaktionen sowie jede Menge Apps und Funktionen. Als Nachteil gibt es lediglich das Fehlen von Apple AirPlay oder Google Cast für lokales Streaming.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.