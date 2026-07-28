Jetzt auf Disney+: Diesen Film habe ich mir jahrelang aufgespart und dann hat er all meine Träume erfüllt

Es gibt Filme, die spart man sich auf wie Süßigkeiten: Und dieser frühe Wes Anderson-Film lag jahrelang auf meiner Liste, bevor er mich von Kopf bis Fuß verzaubert hat.

Wenn eine Filmographie rückwärts geguckt immer besser wird, steht man vor einem großen Problem: Nachschub ist begrenzt. Vor diesem Problem stand ich bei Wes Anderson. Vor kurzem bin ich an ihrem Ende (oder eben Anfang) angekommen und wurde nicht enttäuscht. Rushmore ist erst der zweite Film des Regisseurs gewesen, steht seinen späteren Werken aber in nichts nach. Im Gegenteil – ich halte ihn sogar für einen seiner stärksten Filme.

Auf Disney+: Wes Anderson schickt uns zurück in die Schule

Der 15-jährige Max Fisher (Jason Schwartzman) ist ein Sonderling. Er besucht die 10. Klasse der renommierten Privatschule Rushmore und tut dabei so ziemlich alles, außer am Unterricht teilzunehmen. Neben der Führung des Karate-, Imker- und Französisch-Clubs schreibt er auch eigene Stücke, die er mit der Theatergruppe “Max Fisher Players” aufwändig inszeniert.

Trotz seiner vielfältigen Begabungen ist Max weder bei seinen Lehrer:innen, noch bei den Mitschüler:innen besonders beliebt. Seine einzigen Freunde sind sein jüngerer Kumpan Dirk Calloway (Mason Gamble) und der desillusionierte Unternehmer Herman Blume (Bill Murray), der wegen seiner Söhne häufiger an der Rushmore-Schule unterwegs ist.

Als die verwitwete Lehrerin Rosemary Cross (Olivia Williams) ihre Stelle an der Schule antritt, ist Max davon überzeugt, seine Traumfrau getroffen zu haben. Von nun an setzt er alles daran, ihr Herz zu erobern, und riskiert dafür nicht nur seine Freundschaften, sondern auch seine Zukunft in Rushmore.

Wes Andersons erste Stunde: Hoffnungslos hoffnungsvoll

Wes Anderson ist vor allem für seine symmetrischen, bunten Bilder à la Grand Budapest Hotel bekannt, der allgemein als bester Film des Kultregisseurs wahrgenommen wird. Für mich war Wes Anderson aber schon immer mehr und der Schlüssel zu meinem Herz steckt dabei nicht im Look, sondern in den berührenden Geschichten, die seine Filme erzählen. Die visuelle Gestaltung ist hier noch ein subtiles, wunderschönes Stilmittel, wie unter anderem der Kanal BREADSWORD auf YouTube aufarbeitet.

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Max Fisher ist ein skurriler Protagonist und alles andere als ein Held. Die Obsession mit seiner Lehrerin entfaltet sich von Anfang an fernab jeder Realität. Er ist verbohrt, selbstverliebt und unfassbar stur. Auch die anderen Charaktere des Films sind so charmant wie seltsam; in jedem Dialog entfaltet sich eine neue Absonderlichkeit, die gleichzeitig herzzerreißend menschlich ist. Ein Highlight ist und bleibt der gepfefferte Brief, mit dem sich Dirk an Max rächt – gezeichnet: "Mit freundlichen Grüßen, Dirk Calloway."

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Ich bin mit meiner Begeisterung nicht allein: Auf Rotten Tomatoes räumt Rushmore eine Wertung von 90 % ab, bei der Moviepilot-Community ein starkes Rating von 7,5 bei über 2.500 Bewertungen. Jason Schwartzman und Bill Murray machten hier ihr Anderson-Debüt und stießen in künftigen Filmen als feste Cast-Mitglieder zu Luke Wilson dazu; und auch das Skript sollte nicht die letzte Zusammenarbeit zwischen Anderson und Owen Wilson werden, die ihre Kräfte auch 2001 nochmal für eine absolute Kinoperle vereinten.

Alles in allem verzaubert dieser Film von der ersten bis zur letzten Minute mit skurrilen zwischenmenschlichen Eskapaden und liebenswerten Charakteren, während wir gleichzeitig die Anfänge eines der größten Regisseure unserer Zeit erleben. Ihr könnt Rushmore, wie viele andere Wes Anderson-Filme, im Streaming-Abo auf Disney+ erleben.