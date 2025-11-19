Jetzt bei Amazon Prime: 3-Stunden-Epos erzählt eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt neu

Bei Amazon Prime stößt heute ein neuer Film zum Streaming-Programm, den Abenteuer-Fans auf keinen Fall auslassen sollten. Duelle, Verrat und Gefängnisausbrüche ergeben hier eine große Geschichte.

In der kalten Jahreszeit kommt ein Abenteuerfilm genau richtig. Einer der stärksten Vertreter des Genres in der jüngeren Kinogeschichte war Anfang des Jahres Der Graf von Monte Christo. Die Neuauflage der mitreißenden Abenteuergeschichte mit 181-jähriger Vorlage ist seit dem heutigen 28. November 2025 bei Amazon Prime und hat einiges zu bieten.

Das neue Abenteuer-Epos Der Graf von Monte Christo streamt jetzt bei Prime

Vom französischen Autor Alexandre Dumas, der auch berühmte Werke wie Die Drei Musketiere oder Der Mann in der eisernen Maske verfasste, erschien 1844 der Abenteuerroman Der Graf von Monte Christo. Als Jahrzehnte umspannende Rachegeschichte wurde das Epos in den vergangenen 180 Jahren bereits zahllose Male verfilmt. Doch die Neuauflage von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte, die nun bei Amazon Prime eingetroffen ist, überzeugt besonders mit Schauwerten, Stars und einer verständlichen Aufbereitung der komplexen Geschichte.

Schaut hier noch einen Trailer zu Der Graf von Monte Christo

Der Graf von Monte Christo - Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum geht's in Der Graf von Monte Christo? Der Seefahrer Edmond Dantès (Pierre Niney) kehrt 1815 nach einem Schiffbruch heim, um seine große Liebe Mercédès (Anaïs Demoustier) zu ehelichen. Bevor er das Ja-Wort sprechen kann, wird er allerdings verhaftet und für 14 Jahre unschuldig auf der Gefängnisinsel Château d'If vor Marseille eingekerkert. Er schwört Rache an denen, die ihm Unrecht getan haben, und kann schließlich fliehen. Unter neuem Namen und mit neuem Reichtum kehrt er in die Heimat zurück, um als "Graf von Monte Christo" seinen Vergeltungsfeldzug zu beginnen.

Mit einem Budget von 42,9 Millionen Euro war Der Graf von Monte Christo 2024 die teuerste französische Filmproduktion des Jahres . Die Ausgaben sieht man in den Kostümen, Landschaften und epischen Kulissen des Abenteuers, das einen mit sturmgepeitschten Schiffen und uralten Verliesen schnell in seinen Bann zieht. Die kleinen Änderungen der Buchvorlage fügen sich dabei gekonnt in das Remake ein, ohne den Geist des Abenteuer-Klassikers zu verfälschen.

Der Graf von Monte Christo ist bestes Abenteuer-Kino im Stream

Für Abenteuer-Fans lässt die Neuverfilmung von Der Graf von Monte Christo bei fast 3 Stunden Laufzeit keine Wünsche offen. Der historische Kontext (Edmond wird als Napoleon-Verschwörer angeklagt) fügt sich nahtlos ein in persönlichere Perspektiven wie falsche Identitäten, wenn sich der Betrogene mit einer Gesichtsmaske in sein rächendes Alter Ego verwandelt. Aufgedeckter Verrat, das Wiedersehen mit der (nun verheirateten) Geliebten und gehobene Schätze unterstreichen die Spannung.

Bis vor altehrwürdigen Fassaden die Pistolen und Degen zum Duell gezückt werden, ist man längst in Edmonds Geschichte involviert. Pierre Niney mimt den Grafen dabei ganz anders als dessen vielleicht berühmteste Verkörperung durch Gérard Depardieu aus dem Jahr 1998. Aber gerade durch sein Spiel gewinnt der gequälte Held neue Facetten, die Einblick in sein komplexes Innenleben erlauben. Denn als Rächer ist er längst nicht immer im Recht, was insbesondere deutlich wird, wenn er die nächste Generation (die Kinder seiner Feinde) für seine Pläne instrumentalisiert.

Im französischen Kino erfreuen sich Neuauflagen großer Abenteuer-Geschichten gerade enormer Beliebtheit. Vor Der Graf von Monte Christo wurde mit zwei Filmen bereits Dumas' wohl berühmtestes Werk als Die Drei Musketiere: D'Artagnan und Die Drei Musketiere: Milady neu aufgelegt. Außerdem sind Remakes der Roman-Klassiker Das Phantom der Oper und Les Misérables für 2026 geplant.

Ab sofort können sich auch Amazon-Prime-Kund:innen daran erfreuen, dass Abenteuerfilme in Frankreich gerade wieder großgeschrieben werden.

Mehr Abenteuer im Podcast: Das sind besten Serienstarts im Dezember

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.