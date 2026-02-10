Jetzt bei Amazon Prime: Dieser Sci-Fi-Film hat vor 13 Jahren Zeitreisen völlig neu erfunden

Dieser Sci-Fi-Film bei Amazon Prime ist völlig anders als alle anderen: Er mischt Zeitreisen mit einer berührenden Lebens- und Liebesgeschichte und rührt uns dabei mit jedem Rewatch zu Tränen.

Was ist besser als ein Genre? Richtig, zwei! Mit der RomCom Alles eine Frage der Zeit nutzt Regisseur Richard Curtis seinen freien Willen voll aus und schafft ein einzigartiges Crossover zwischen Science-Fiction- und Liebesfilm. Dieser Film macht auch 13 Jahre später noch Spaß – und befindet sich aktuell im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime In diesem Sci-Fi-Film gibt es ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk

Hauptprotagonist Tim, gespielt von Str Wars- und Harry Potter-Star Domhnall Gleeson, erfährt an seinem 21. Geburtstag, dass er von seinem Vater (Bill Nighy) eine skurrile Fähigkeit geerbt hat: Alle Männer seiner Familie sind in der Lage, durch die Zeit zu reisen und an beliebige Stellen ihres Lebens zurückzuspringen.

Die Fähigkeit, die sich mit ein paar Kniffen leicht in eine bombastische Sci-Fi-Action der Marke Nolan verwandeln könnte, wird von Tim jedoch unschuldiger eingesetzt: Er ist ein hoffnungsloser Romantiker und stürzt sich mit seinen Zeitsprünge ins Dating-Leben. Was mit seinem Sommer-Schwarm Charlotte (Margot Robbie) schiefgeht, klappt nach einigen Umwegen schließlich mit seiner großen Liebe Mary (Rachel McAdams). Doch mit ihrem ersten Kuss ist dieser Film noch lange nicht vorbei.

In den folgenden Jahren begleiten wir Mary und Tim durch ihr Eheleben, Familiendramen und ihre ersten Schritte als Eltern. Begleitet wird das Ganze nicht nur durch unterhaltsames Zeitreise-Chaos, sondern auch durch Ausflüge zu Tims namenlosen Vater, der einfach nur “Dad” genannt wird: Die innige Vater-Sohn-Beziehung ist es dann auch, die uns immer wieder zuverlässig zu Tränen rührt.

Witzig, berührend und einzigartig: Alles eine Frage der Zeit könnt ihr jetzt bei Amazon Prime streamen

Alles eine Frage der Zeit vereint das Beste aus beiden Welten: Die spannenden Komplikationen von Zeitreisen treffen auf den charmanten Witz einer romantischen Komödie. Am Ende leben Tim und Mary ein ziemlich normales Leben samt aller Aufs und Abs. Doch der spaßige Twist und der großartige Cast werten die Handlung unheimlich auf.

So erwarten euch nicht nur eine junge Vanessa Kirby, die zuletzt in einem echten Marvel-Feuerwerk zu sehen war, sondern auch The White Lotus-Star Tom Hollander und ein Cameo von Richard E. Grant. Es scheint, als hätte sich die halbe britische Schauspiel-Rige der 2010er versammelt, um diese charmante Geschichte zum Leben zu erwecken.

Jetzt auf Amazon Prime: Die Sci-Fi-RomCom Alles eine Frage der Zeit ist bis heute ein Publikums-Hit

Das kommt auch beim Publikum gut an. In der Moviepilot räumt der Film eine Top-Bewertung von 7,6 von 10 Punkten bei knapp 4.300 Bewertungen ab – auf Letterboxd sogar 4,1 von 5 Punkten. Ein User fasst hier perfekt zusammen: "Das ist das filmische Äquivalent einer warmen Umarmung."

Noch ein Streaming-Tipp: Epischer Roboterkrieg bei Amazon Prime

Wenn ihr also noch eine rührende Abendunterhaltung sucht, die euch wunderbar wohlig, melancholisch und sentimental zurücklässt, habt ihr jetzt die Chance. Taschentücher bereithalten, denn Alles eine Frage der Zeit streamt ab jetzt im Abo bei Amazon Prime.