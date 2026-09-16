Britischer geht es kaum: Ein Taschendieb schmuggelt sich in ein englisches Herrenhaus, beginnt eine Affäre und plötzlich muss ein Mord aufgeklärt werden. Agatha Christie lässt grüßen.

Die Parodie ist eine Kunst für sich. In den 2000ern erschienen zahlreiche Spoof-Movies, die sich am Vorbild von Scary Movie orientierten. Doch auch davor gab es bereits Parodien wie Die nackte Kanone, die das Genre auf die Spitze trieben. In letzterer Tradition steht Fackham Hall. Die Parodie auf Historiendramas wie Downton Abbey und Bridgerton ist gespickt mit trockenem und schwarzem Humor und allem, was klischeemäßig typisch britisch ist – sogar einem Whodunit-Plot á la Agatha Christie.

Fackham Hall könnt ihr derzeit auf Amazon Prime Video streamen.

Platzende Hochzeiten, Betrug und Mord bei Amazon Prime: Darum geht's in Fackham Hall

England, 1931: Unter dem Familienmotto Incestus Ad Infinitum (Inzest für alle Zeiten) versucht die Aristokratenfamilie Davenport die große Depression zu überstehen. Nachdem Lord (Damian Lewis) und Lady Davenport (Katherine Waterston) ihre vier Söhne verloren haben, setzen sie all ihre Hoffnung in ihre Töchter Poppy (Emma Laird) und Rose (Thomasin McKenzie). Durch die Heirat mit Cousin Archibald (Tom Felton) soll der Sitz der Familie gesichert werden.

Unterdessen wird der Waisenjunge und Taschendieb Eric Noone (Ben Radcliffe) beauftragt, einen Brief an die Davenports auszuliefern. Vor Ort nutzt er eine sich bietende Gelegenheit und lässt sich als Hausjunge anstellen.

Von da an geben sich die Katastrophen die Klinke in die Hand. Zunächst platzt die Hochzeit zwischen Poppy und Archibald. Am nächsten Tag findet Lady Davenport ihren Mann getötet mit einem Brieföffner in der Brust. Ohne das männliche Oberhaupt geht das Anwesen an Archibald, weshalb die Heirat zwischen ihm und Rose von Lady Davenport vorangetrieben wird.

Auch bei Amazon Prime: Eine weitere britische Ikone der Filmgeschichte

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Bühne frei für die britische Version des ZAZ-Trios

Mit Die nackte Kanone und Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug hat das ZAZ-Trio (David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker) eine völlig eigene Kategorie von Parodien und Slapstick-Komödien entworfen. Comedian und Drehbuchautor von Fackham Hall Jimmy Carr tritt mit diesem Film in die Fußstapfen dieser Männer und parodiert die britischen Historiendramen, die im frühen 20. Jahrhundert spielen.

Die Kombination funktioniert verdammt gut, immerhin waren schon die ZAZ-Filme für ihren trockenen Humor bekannt. Diese Qualität gehört fest zum Ensemble des britischen Humors. Und ähnlich wie in den genannten Filmen trieft Fackham Hall nur so von Gags. An jeder Ecke kann man Wortwitze, Slapstick und Nonsens entdecken.

So gibt es nicht nur das Familienmotto der Davenports. Auch das Nofolks Waisenhaus mit dem Slogan "Recycling Kinder seit 1808" trifft genau den Ton. Auch die gelegentlichen, und völlig unnötigen Auftritte von J.R.R. Tolkien (Jason Done), der Ideen für seinen Hobbit-Roman sammelt, sind zum Schreien.

Als Fan der Nackte-Kanone-Reihe und einiger anderer Spoof-Movies war Fackham Hall für mich ein Überraschungstreffer ins Schwarze. Der Film zeigt alles, was ich an britischem Humor liebe, und kombiniert ihn besonders in der zweiten Hälfte mit einem Mordfall, der an Agatha Christie erinnert. Auch damit bleibt er in der Tradition der Spoof-Movies; schließlich konnte auch der Whodunnit-Krimi in den letzten Jahren durch Knives Out oder die Poirot-Filme mit Kenneth Branagh ein kleines Revival erleben.

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Fans von britischem Humor und Parodien werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und mit einer Laufzeit von 97 Minuten wirkt er extrem kurzweilig. Zu sehen ist Fackham Hall derzeit bei Amazon Prime.