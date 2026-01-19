Jetzt bei Amazon Prime streamen: Einer der unterhaltsamsten Horrorfilme dieses Jahrhunderts, der selbst Gruselmuffel überzeugt

Horror ist nicht für alle ein spaßiger Zeitvertreib. Dieser Film bei Amazon Prime dürfte allerdings auch für ausgeprägte Muffel eine Ausnahme bilden – solange man ein bisschen Härte aushält.

Horrorfilme sind für viele ein blinder Fleck. Nicht alle gruseln sich gern freiwillig oder lassen sich mit drastischen Bildern und happigen Themen konfrontieren. Dabei kann das Genre sogar äußerst positive Effekte auf unsere Psyche haben. Doch was, wenn man durchaus mal ein bisschen Blut und Schrecken austesten, aber nicht sofort in die Vollen gehen will? Dann hätten wir da einen Tipp.

Der Tipp ist inzwischen über 15 Jahre alt, setzt auf zwei irrsinnige Darstellerleistungen und läuft derzeit im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Mit dabei: Alles, was man über Horror- und vor allem Slasher-Klischees wissen muss, ordentliche, aber glücklicherweise nicht zu ernste Härte und so viel Spaß, dass ihr eure Angst bald vergessen habt. Willkommen bei Tucker & Dale vs Evil.

In Tucker & Dale vs. Evil bei Amazon Prime läuft ein Camping-Trip grauenhaft schief

Tucker (Alan Tudyk) und Dale (Tyler Labine) sind beste Freunde mit sehr einfachen Gemütern. Von anderen US-Mitbürger:innen würden sie vermutlich das Attribut "Hillbilly" erhalten: zwei schlichte Kerle vom Land, die zufrieden sind mit einem Sixpack Bier, ihren Angelruten und einem gemütlichen Wochenende in ihrer neuen Blockhütte im Wald. Doch viel Freude werden sie daran nicht haben.

Eine Gruppe Jugendlicher hat sich denselben Wald wie Tucker und Dale ausgesucht, um dort campen zu gehen. Abends am Lagerfeuer erzählt man sich Gruselgeschichten über den Serienkiller, der hier umgehen soll. Als eine Studentin tatsächlich im Wald verschwindet und nicht zurückkommt, bricht Panik aus. Plötzlich sind beide Parteien in Gefahr und es fließt mehr Blut, als sich irgendjemand hätte ausmalen können.

Tucker & Dale vs. Evil ist der perfekte Einstieg für Gruselmuffel und ein Juwel für Horrorfans

Das Schöne an Tucker & Dale vs. Evil ist sein unfassbarer Unterhaltungswert und Gespür für schwarzen Humor. Den verpackt der Film so geschickt, dass er Leute aus beiden Lagern abholt: Diejenigen, die ihre Schwierigkeiten mit Horror haben und sich nicht gern gruseln – und diejenigen, die genau das lieben und richtig tief in der Materie stecken.

Erstere werden, selbst wenn oder gerade weil sie einige Formeln des Horrorgenres nicht mögen, eine fantastische Zeit haben. Hier werden Klischees noch und nöcher auf die Schippe genommen. Die Gag-Dichte ist hoch, Tucker und Dale als Figuren überraschend liebenswert. Der Humor ist schwarz und die Bilder dazu blutig – aber alles bleibt so locker leichtfüßig und absurd, dass man nichts zu ernst nehmen muss.

Horrorliebhaber:innen dagegen kommen anders voll auf ihre Kosten. Denn während Tucker & Dale vs. Evil wohlvertraute Horrormotive auf abgedrehteste Weise ad absurdum führt, ist der Film auch einfach ein richtig guter Slasher. Er enthält alles, was man sich vom Genre erhoffen könnte und wird dann auch noch kreativ in Sachen Kills und Situationskomik.

Tucker & Dale vs. Evil ist ein Ausnahmefilm für alle. Nur, wer absolut gar kein Blut sehen kann, sollte sich vermutlich etwas anderes suchen. Alle anderen können auf Amazon Prime einschalten.

