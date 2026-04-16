Jetzt bei Amazon Prime: Über 3,5 Stunden Fantasy-Sci-Fi-Action mit einem der besten Bösewichte der letzten Jahre

Bei Amazon Prime könnt ihr gerade zwei Blockbuster streamen, die Fantasy, Sci-Fi und Action in einem wilden Abenteuer vereinen. Allein der Bösewicht ist ein absolutes Muss.

Videospielverfilmungen sind die Superheldenfilme der 2020er Jahre. Nicht nur werden es mit jedem Jahr mehr. Sie werden auch immer erfolgreicher. Derzeit läuft mit dem Der Super Mario Galaxy Film die Fortsetzung der erfolgreichsten Videospiel-Adaption aller Zeiten in den Kinos und erweist sich als absoluter Kassenschlager.

Doch die erste Videospielverfilmung der aktuellen Dekade war Sonic the Hedgehog, die mittlerweile zu einer ganzen Filmreihe inklusive Serienableger herangewachsen ist. Die ersten beiden Teile könnt ihr jetzt bei Amazon Prime im Abo streamen.

Jetzt bei Amazon Prime: Worum geht es in den Sonic-Filmen?

Der kleine blaue Igel Sonic musste von seinem Heimatplaneten auf die Erde fliehen und wohnt dort in der US-amerikanischen Kleinstadt Greenhills. Sonic ist übernatürlich schnell und sucht dringend nach einem Freund, den er in Tom Wachowski findet. Gemeinsam bekämpfen sie den Superschurken Dr. Ivo Robotnik, der mithilfe von Sonics Kräften die Weltherrschaft erlangen möchte.

Im zweiten Teil steht Sonic auch der Fuchs Tails zur Seite, während Robotnik Unterstützung von dem roten Ameisenigel Knuckles erhält. Alles, was den ersten Teil so gut gemacht hat, bekommt ihr hier quasi in der doppelten Ladung zu Gesicht.

Beide Filme wurden von Jeff Fowler inszeniert. Tom Wachowski wird von James Marsden verkörpert und Ben Schwartz verleiht Sonic seine Stimme im Original, während bei der deutschen Synchronisation YouTuber Julien Bam in die Rolle des schnellen Igels zu hören ist. Die wahren Highlights sind jedoch Jim Carrey als Dr. Robotnik und Knuckles mit der Stimme von Idris Elba.

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Nicht bei Amazon Prime verpassen: Warum die beiden Sonic-Filme so gut funktionieren

Im direkten Vergleich mit den neuen Mario-Filmen machen die ersten beiden Sonic-Teile eine essenzielle Sache entscheidend besser. Sie sind zwar auch albern, schnell, laut und bis zum Rand vollgestopft mit Fan-Service, verlieren jedoch zu keinem Zeitpunkt die eigene Geschichte aus den Augen.

Die Annäherung von Sonic und Tom in Form eines Roadtrips im ersten Teil lässt uns die Figuren schnell ins Herz schließen und bei ihren Abenteuern mitfiebern, während im zweiten Teil die Bindung vertieft und eine Geschichte über Verantwortung erzählt wird.

Doch die Filme haben noch ein weiteres Ass im Ärmel und dieses ist Jim Carrey als Dr. Robotnik. Es war eine Weile her, seitdem man vor dem ersten Sonic-Film Carrey mal wieder in einer totalen Blödelrolle sehen durfte, doch mit der Sonic-Reihe kann der Mann noch einmal so richtig am Rad drehen. Jede Reihe ist nur so gut wie ihr Bösewicht – und mit Carreys Robotnik hat man hier einen absoluten Scene-Stealer bekommen.

Auch bei Amazon Prime: Ein epochaler Science-Fiction-Blockbuster

Carreys aufgedrehte Komik ist der perfekte Gegenpol zu einem aufgedrehten Sonic und somit für alte wie auch junge Fans der Spiele und von Jim Carrey ein großer Spaß. Derzeit können die beiden Teile bei Amazon Prime Video gestreamt werden.