Jetzt bei Amazon: Scarlett Johansson in einer der besten Comic-Verfilmungen, die kaum jemand kennt

In Black Widow kämpft sich Scarlett Johansson durch ihren letzten Auftritt im MCU. Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt das schräg-schönste Highlight ihrer Filmkarriere streamen.

Egal ob Avengers 4: Endgame, Black Widow oder Ghost in the Shell, Scarlett Johansson ist einer der größten weiblichen Action-Stars in Hollywood. Bei all ihren toughen Rollen im MCU und anderen Blockbuster-Produktionen wird allerdings oft vergessen: Die Schauspielerin ist schon seit über 20 Jahren im Geschäft und hat gerade zu Beginn ihrer Karriere noch ganz andere Rollen gespielt.

Und nein, wir sprechen hier nicht von ihrem Durchbruch als traumatisiertes Teenager-Mädchen in Der Pferdeflüsterer. Einer von Scarlett Johanssons besten (und unbekannteren) Filmen ist nämlich der unfassbar schräge und zugleich unglaublich schöne Ghost World von Terry Zwigoff. Und den könnt ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen *.

Was bedeutet erwachsen werden, und sollte man das überhaupt wollen?

Ghost World basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Daniel Clowes, der sein ikonisches Werk direkt selbst als Drehbuch adaptiert hat und dafür eine Oscar-Nominierung einheimste. Die erste Oscar-Nominierung für eine Comicbuch-Adaption, übrigens. Der Film dreht sich um zwei junge Frauen, Enid (Thora Birch) und Rebecca (Scarlett Johansson). Die Beiden sind beste Freundinnen und haben ihre Schulzeit als unzertrennliches Duo verbracht. Eingeschworen, immer eine zynischen Alltagsbeobachtung auf den Lippen und allen anderen in der langweiligen 90er Jahre Kleinstadt mindestens einen Schritt voraus.

Ihren ersten großen Mainstream-Erfolg hatte Scarlett Johansson übrigens mit diesem Film:

The Horse Whisperer(trailer)

Nach dem Abschluss wollen sie eigentlich gemeinsam in den nächsten Abschnitt ihres Lebens starten. Doch schnell stellt sich heraus: Enid und Rebecca haben eine komplett unterschiedliche Vorstellung davon, wie dieses Leben aussehen sollte – und was erwachsen werden eigentlich bedeutet.

Ghost World bei Amazon Prime ist die perfekte Comic-Adaption

In der klassischen Coming of Age-Geschichte sind es insbesondere die kuriosen und doch liebevoll gezeichneten Charaktere, die den Film so besonders machen. Statt klassischen Hollywood-Klischees gibt es hier vielschichtige Figuren, deren Geschichten jeweils eigene Comicbände – oder eben Filme – füllen könnten. Allen voran der zurückgezogen lebende Plattensammler Seymour (Steve Buscemi), der eine ... schwierige Beziehung zu Enid entwickelt.

Doch bei allen Unsicherheiten und Konflikten und trotz der existenziellen Fragen, die der Film immer wieder streift: Ghost World ist ein wundervoller, witziger, charmanter und trotzdem nachdenklicher Einblick in eine Welt, an deren Vielschichtigkeit und Absurdität man eigentlich nur scheitern kann. Und das beste Beispiel dafür, dass Comic-Adaptionen nicht laut und spektakulär inszeniert sein müssen, um zu berühren. Sorry, Black Widow.

Mehr Streaming-Geheimtipps: 7 Serien und 3 Filme, die ihr nicht verpassen dürft

Wir empfehlen euch 10 starke Geheimtipps bei verschiedenen Streaming-Diensten, die ihr vermutlich noch nicht kennt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Max Wieseler, Matthias Hopf und Patrick Reinbott haben bei Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube und Co. 7 Serien und 3 Filme entdeckt und mitgebracht – von historischer Comedy bis zur herzerwärmenden Desktop-RomCom.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Habt ihr Ghost World schon gesehen? Oder vielleicht sogar die Graphic Novel gelesen?