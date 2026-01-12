Jetzt bei Disney+: Packender Thriller wirft dich 9 Folgen in ein Mordkomplott, aus dem es kein Entkommen gibt

Thriller-Tipp bei Disney+: Der Mord an ihrem Ehemann zwingt eine Politikerin zu einer radikalen Entscheidung, die ihr bisheriges Leben gnadenlos verändert und sie in tödliche Gefahr bringt.

In Tempest auf Disney+ ändert sich für eine Politikerin alles, als ihr Mann vor ihren Augen erschossen wird. Sein Tod öffnet eine tödliche Welt der Intrigen. Denn hinter seiner Ermordung steckt eine weitreichende Verschwörung, die mehr als nur ein Leben auslöschen könnte.

Darum geht’s in der Thriller-Serie Tempest bei Disney+

Die einstige Diplomatin Seo Mun-ju (Ji-hyun Jun) muss die Ermordung ihres Ehemannes Jang Jun-ik (Hae-Joon Park) mit ansehen, der für das südkoreanische Präsidentenamt angetreten war. Das Erlebnis lässt sie nicht mehr los und bewegt sie dazu, an seiner Stelle in die Präsidentschaftswahl einzusteigen.

Kurz darauf wird sie von dem Söldner Paik San-Ho (Dong-won Gang) aufgesucht, der sie darauf aufmerksam macht, dass diese Entscheidung sie in Lebensgefahr bringt. Denn hinter der Ermordung Jun-iks steckt wesentlich mehr als nur der Wunsch, einen politischen Gegner auszuschalten.

Gemeinsam mit San-Ho beginnt Mun-ju, die Wahrheit hinter dem Tod ihres Mannes zu suchen, und stößt auf eine politische Verschwörung.

Tempest auf Disney+ funktioniert als Spionage-Thriller mit vielen Twists

Dass die Welt derzeit nicht unbedingt ein friedlicher Ort ist, ist kein Geheimnis. Die Serie Tempest macht sich diese Prämisse zunutze und inszeniert einen packenden Thriller. Dabei wird der langwierige Konflikt zwischen Südkorea und Nordkorea aufgegriffen.

Denn der Tod ihres Ehemannes Jun-ik konfrontiert Mun-ju mit einer simplen wie unerträglichen Frage: War ihr Partner, der immerhin für das höchste politische Amt in Südkorea kandidierte, ein Spion der nordkoreanischen Gegenseite? Je tiefer Mun-ju die Geheimnisse ihres Mannes ergründet, desto offensichtlicher wird, dass er ein verborgenes Leben führte.

Was genau dieses verborgene Leben beinhaltet und inwieweit es auch Mun-jus eigenes Schicksal berührt, entfaltet sich in neun spannenden Folgen, die mit dem ein oder anderen Twist punkten.

Dabei erwartet uns ganz im Sinne eines Spionage-Thrillers nicht nur ein geschicktes Verwirrspiel mit falschen Identitäten, sondern auch einige ordentliche Action-Sequenzen. Denn Geduld zählt definitiv nicht zu der Stärke von Mun-jus Gegenspieler:innen, die sie totsehen wollen.

In Tempest auf Disney+ wird eine Thriller-Liebesgeschichte erzählt, die unter die Haut geht

Doch apropos Tod: Um den zu verhindern, gesellt sich mit dem Söldner San-Ho von Anfang an ein verlässlicher Partner an Mun-jus Seite. Es kommt, wie es kommen muss – zwischen der angehenden Präsidentin und ihrem Bodyguard sprühen die Funken.

Dabei wird die Romanze zwischen Mun-ju und San-Ho schon in der ersten Szene angedeutet, lebt aber durch subtile Gesten und einer glaubwürdigen Annäherung zwischen zwei gegensätzlichen Charakteren. Die Spannung in Tempest ergibt sich nicht nur aus ihrem Plot, sondern aus einem Knistern: Finden sie zusammen?

Wer als Spion entlarvt wird und ob die Hauptfiguren zueinanderfinden dürfen, erzählt Tempest seit seiner Premiere am 10. September 2025 auf Disney+. Hier ist die Serie im Abo enthalten.