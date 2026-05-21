Jetzt bei HBO Max: Sci-Fi-Geheimtipp mit 100 Prozent bei Rotten Tomatoes startet nach 3 Jahren endlich in Deutschland

Drei Jahre mussten Sci-Fi-Fans warten, jetzt zeigt HBO Max Gnade: Ein stürmisch gefeierter Animations-Geheimtipp ist jetzt mit 12 Folgen beim Streamingdienst gelandet.

Die Natur ist nicht grausam oder liebevoll – sondern schlicht in gigantischem Maße gleichgültig gegenüber unserer Existenz. Das mögen manche Sci-Fi-Fans als Lehre aus dem Geheimtipp gezogen haben, der nach drei Jahren Wartezeit endlich bei HBO Max streamt: Die Serie Scavengers Reign hat stolze 100% bei Rotten Tomatoes und 8,2 Punkte bei Moviepilot.

Darum geht's in der Sci-Fi-Serie Scavengers Reign

Scavengers Reign dreht sich um die Überlebenden eines Raumschiffabsturzes, die auf einem fremden Planeten notlanden müssen. Die Crew der Demeter 227, darunter Kapitän Sam (Bob Stephenson) und Frachtexpertin Azi (Wunmi Mosaku) suchen nach einem Weg, ihrer neuen Heimat wieder zu entfliehen.

Schaut hier den Trailer zu Scavengers Reign:

Scavengers Reign - S01 Trailer (English) HD

Denn die Biologie des Planeten scheint eine Art bewusstes, bisweilen kollektives Eigenleben zu führen. Azis Roboter Levi (Alia Shawkat) etwa entwickelt durch die Kontaktaufnahme eine Art höheren Geist, während andere Überlebende durch eine manipulative Wesenheit bedroht werden.

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Das Resultat ist eine von den Studios Titmouse (The Legend of Vox Machina) und Green Street Pictures berauschend animierte Reise durch eine einzigartige Welt, die mörderische Gefahren ebenso bereithält wie philosophische Untiefen.

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Scavengers Reign ist ein packendes Sci-Fi-Epos mit großen Fragen und dichter Atmosphäre. Nicht ohne Grund wurde die Serie vom Großteil der Kritiker:innen stürmisch gefeiert. "Wenn ihr Serien wie Battlestar Galactica oder The Expanse oder Arcane liebt", schreibt etwa BuzzFeed News, "kann ich [Scavengers Reign] gar nicht genug empfehlen."

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