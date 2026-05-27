Jetzt bei Netflix: Absolute Kultserie der 2000er mit 187 Folgen

Eine der beliebtesten Serien der 2000er ist jetzt komplett im Netflix-Abo verfügbar. Alle 9 Staffeln des Kult-Hits haben es mittlerweile auch schon in die Top 10 des Streamers geschafft.

Eine der legendärsten Teenie-Drama-Serien der letzten 25 Jahre ist jetzt komplett bei Netflix eingetroffen. Die Rede ist von One Tree Hill, die von 2003 bis 2012 ausgestrahlt wurde und eine riesige Fangemeinde für sich gewinnen konnte. Taucht erneut ein in die fiktive Kleinstadt Tree Hill, in der Familienkonflikte, Basketball und die ganz großen Gefühle warten.

Neu bei Netflix: One Tree Hill zählt zu den größten Kultserien

Im Fokus der Serie von Schöpfer Mark Schwahn (Coach Carter) stehen die Halbbrüder Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan Scott (James Lafferty), die sich zu Beginn der Serie als Rivalen im örtlichen Highschool-Basketballteam gegenüberstehen. Neben ihrem sportlichen Konkurrenzkampf buhlen beide um die Aufmerksamkeit ihrer Mitschülerin Peyton Sawyer (Hilarie Burton Morgan). Was als dramatische Erzählung über typische Teenie-Probleme beginnt, entwickelt sich über viele Jahre zur geradezu epischen Geschichte bis ins Erwachsenenalter.

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Im Netflix-Abo könnt ihr seit dem 21. Mai alle 9 Staffeln der Kultserie wiederentdecken oder zum allerersten Mal erleben. Insgesamt kommt One Tree Hill auf stolze 187 Folgen.

Im August 2024 wurde außerdem erstmals öffentlich, dass Netflix eine Sequel-Serie zu One Tree Hill entwickeln soll, die 20 Jahre nach dem Original spielt. Seitdem gab es aber kein konkretes Update zum Stand der Rückkehr.

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Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.