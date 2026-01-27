Jetzt bei Netflix: Atemloser Crime-Thriller mit Dune 2-Star Austin Butler, der erst vor 5 Monaten im Kino lief

Bei Netflix streamt ab sofort ein packender Crime-Thriller, in dem Dune 2-Star Austin Butler einmal quer durch New York gejagt wird. Er war erst vor wenigen Monaten im Kino zu sehen.

Nach seinem oscarprämierten Drama The Whale drang Kultregisseur Darren Aronofsky (Black Swan) mit seinem letzten Film in völlig neue Gefilde vor: Mit Caught Stealing widmete er sich einem spannenden Genre-Hybrid aus Kriminalfilm, Thriller und Komödie, der 107 Minuten lang an die Bildschirme fesselt und euch danach nach Luft schnappend wieder ausspuckt. Wenn ihr den Film vor fünf Monaten im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn jetzt bequem im Abo bei Netflix schauen.

Caught Stealing bei Netflix: Darum geht's im Crime-Thriller mit Austin Butler

Das East Village in New York City, Ende der 1990er Jahre: Hank Thomes (Austin Butler) arbeitet abends als Barkeeper und verbringt die Tage meist mit seiner Freundin Yvonne (Zoë Kravitz). In der High School galt er als aufstrebendes Baseball-Talent, doch ein schrecklicher Unfall machte Hank urplötzlich einen Strich durch seine vielversprechende Sportkarriere. Noch immer wird er von den traumatischen Erinnerungen geplagt, und wenn er sich mal nicht gerade mit Sex oder Alkohol ablenken kann, erwartet Hank häufig eine stechende Leere.

Als ihn sein Nachbar Russ (Matt Smith) bittet, auf seine Katze aufzupassen, gerät Hanks Leben von einem Tag auf den anderen aus den Fugen. Plötzlich stehen Gangster vor seiner Tür, die ihn für Russ halten – und sie sollen nicht die einzigen bleiben. So wird Hank immer mehr in die kriminelle Unterwelt von New York hineingezogen. Dabei muss er sich endlich auch mit seinen tiefsten Ängsten auseinandersetzen.

Caught Stealing ist ein hochspannender Crime-Thriller mit einem großartigen Austin Butler

Mit Caught Stealing adaptiert Darren Aronfosky den gleichnamigen Roman von Charlie Huston und entspinnt daraus eine atemlose Odyssee durch die Unterwelt von New York City, die nicht nur grandios gespielt ist, sondern auch mit unerwartet viel Witz aufwartet. Austin Butler beweist dabei, dass er eines der ganz großen Schauspieltalente seiner Generation ist und dass er niemanden braucht, um einen Film auf den eigenen Schultern zu tragen. Auftritte von Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Bad Bunny und einer extrem talentierten Katze (!) runden diesen fulminanten Star-Cast ab, der sich gegenseitig die Szenen stiehlt und an die Wand spielt.

Eine Entwicklung jagt in Caught Stealing die nächste und lässt häufig nur wenig Zeit zum Verdauen oder Luft holen. Auch erwarten euch ein paar knüppelharte Schockmomente, mit denen man vor allem aufgrund des zeitweise sehr leichten Tons absolut nicht gerechnet hat. Doch genau das macht Caught Stealing so roh und spannend, wenn man sich darauf einstellen muss, dass in diesem Film wirklich alles passieren kann und auch wird.

Der eigens für den Film kreierte und eingespielte Score von der Punk-Band Idles und das körnige, schummrige Lichtspiel gepaart mit einigen wilden Kamerafahrten sind nur die Kirsche auf der Sahnetorte, die diesen Crime-Thriller zu einem maximal unterhaltsamen Erlebnis machen.

Caught Stealing ist am 28. August 2025 in den deutschen Kinos gestartet. Seit dem 28. Januar 2026 könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen.