Jetzt bei Netflix: Der versauteste Film mit Jennifer Lawrence

Hunger Games-Star Jennifer Lawrence meldete sich dieses Jahr mit einer großen Komödie im Kino zurück. Ab sofort könnt ihr den Film bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

Mit den Hunger Games-Filmen ist Jennifer Lawrence berühmt geworden. Den Kampf gegen das Kapitol hat sie inzwischen jedoch einer neuen Generation überlassen. Rachel Zegler kämpft aktuell in Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes bei den zehnten Hungerspielen im dystopischen Staat Panem ums Überleben.

Lawrence tobt sich derweil in humorvollen Gefilden aus. No Hard Feelings startete im Juni im Kino und ist jetzt bei Netflix im Streaming-Abo gelandet. Euch erwartet ein witziger, frecher Film, der in Teilen an die versauten Teenie-Komödien der 2000er Jahre erinnert, vor allem aber eine Coming-of-Age-Geschichte voller Empathie erzählt.

Neue Komödie bei Netflix: Jennifer Lawrence verführt in No Hard Feelings einen 19-Jährigen für das Auto seiner Eltern

In No Hard Feelings spielt Jennifer Lawrence die Uber-Fahrerin Maddie, die vor einem großen Problem steht: Ihr Auto wird beschlagnahmt. Wie soll sie Geld verdienen, wenn ihr das entscheidende Mittel dazu fehlt? Maddie sucht verzweifelt nach Alternativen. Genau in diesem Moment wird sie auf eine Anzeige bei Craigslist aufmerksam.

Die wohlhabenden Eltern des schüchternen Percy (Andrew Barth Feldman) befinden sich auf der Suche nach einem Date für ihren 19-jährigen Sohn, damit dieser entjungfert wird, bevor er aufs College geht. Besonders verlockend an dem Angebot: Ein Buick Regal, den Maddie dringend für ihre Tätigkeit als Uber-Fahrerin gebrauchen kann.

Jennifer Lawrence bei Netflix: In No Hard Feelings steckt deutlich mehr als eine Teenie-Komödie aus den 2000ern

Bei der Prämisse ist das Chaos vorprogrammiert. Regisseur Gene Stupnitsky, der bereits mit der kompromisslosen Komödie Good Boys begeisterte, manövriert seine Figuren mit großer Freude in unangenehme Situationen. Missverständnisse, Bloßstellungen und Doppeldeutigkeiten sind bei No Hard Feelings an der Tagesordnung.

Zum Weiterlesen: Warum No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence so gut ist

Schlussendlich steckt hinter den Provokationen aber mehr. No Hard Feelings untergräbt den zynischen Geist vieler 2000er-Komödien, indem sich der Film mit dem Innenleben seiner Figuren auseinandersetzt. Aus Stereotypen, die anfangs für schnelle Witze herhalten, werden nach und nach komplexe Charaktere, die berühren.

No Hard Feelings streamt seit heute, dem 22. Dezember 2023, bei Netflix.