Jetzt bei Netflix: Dieser berührende Film ist die Umarmung, die wir alle brauchen

Einen Neuanfang zu wagen, kann angsteinflößend sein. Das weiß auch dieser Film bei Netflix. Doch mit der richtigen Musik und den richtigen Menschen ist alles möglich.

Es gibt so viele Situationen, in denen wir eine richtig feste, richtig lange Umarmung brauchen könnten. Weil das Leben gerade absolut nicht nach Plan verläuft. Weil wir jemanden oder etwas verloren haben. Weil wir plötzlich allein dastehen oder die Lieblingsserie abgesetzt wurde – oder das verflixte Maiwetter einfach nicht mitspielt.

In jedem dieser Fälle kann eine Umarmung in Filmform definitiv helfen, die trübe Laune wegzuzaubern. Can a Song Save Your Life?, der ab heute bei Netflix streamt, tut genau das. Mit einer unglaublich berührend spielenden Keira Knightley, mit einem einfühlsamen Mark Ruffalo und ganz, ganz viel Gute-Laune-Musik.

In Can A Song Save Your Life? retten sich zwei Menschen, die fast schon aufgegeben hatten

New York ist eine so überlaufene Stadt. Doch wenn gerade alles den Bach runtergeht, kann man sich in den riesigen Menschenmengen ganz leicht unfassbar einsam fühlen. So geht es eines Abends Musikproduzent Dan (Ruffalo) und Singer-Songwriterin Greta (Knightley).

Er hat sich mit seinem Alkoholproblem in seiner Firma ins Aus manövriert und seine Karriere an die Wand gefahren. Sie wurde gerade von ihrem ambitionierten Sängerfreund (Adam Levine) verlassen. Doch Dan sieht in Greta das Potenzial für ein fantastisches Album, das unzählige Menschen berühren könnte. Sie würde gerne mit ihm ihre Musik aufnehmen.

Das Problem: Die zwei haben beide keinen müden Cent für die Produktion. Also starten sie eine Guerilla-Aktion: Gemeinsam mit Straßenkünstler:innen und allen, die irgendwie helfen können, spielen sie überall in New York. Nicht immer legal, aber immer mit Leidenschaft. Alles für den Song, der sie beide retten könnte.

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Es gibt die Feelgood-Filme, die alle kennen. Die mit großen Gesten und krassen Underdog-Stories aufwarten, die dramatisch werden, damit am Ende doch alles gut wird. Can A Song Save Your Life? bringt von diesen Elementen auch einige mit – aber immer etwas leiser. Etwas zarter. Etwas bescheidener. Denn der Film lässt vor allem eines für sich sprechen: die Musik.

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Einmal ganz davon abgesehen, dass Keira Knightley so einige mit ihrem Gesang überraschen dürfte, ist der Film ein Querschnitt durch die Musikkultur New Yorks. Hochglanzproduktion trifft auf Straßenmusik trifft auf Kellerschuppen-Songs. Das Musikmachen und was es für uns bedeutet steht genauso im Mittelpunkt wie die Texte und Melodien.

Es gibt wenig, das uns Menschen tiefer in der Seele packen kann als Musik. Und selbst Popmuffel und Metalheads dürften in diesem Film zu Tränen gerührt werden. Can A Song Save Your Life? ist eine Geschichte über Vergebung, Kreativität, über Vertrauen und das unendliche Potenzial für einen Neuanfang, den jede:r von uns verdient hat.

Wer etwas Aufmunterung braucht, bekommt diese heute Abend in Can A Song Save Your Life? bei Netflix.

