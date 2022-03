Jetzt bei Netflix: Dieser grandios spannende Horrorfilm verstört mit einzigartigen Bösewicht

Wer Netflix-Horror will, sollte nicht länger suchen: Im Stream findet sich jetzt ein Spannungs-Highlight mit einem der ungewöhnlichsten Monster der Genre-Geschichte.

Im Bereich Grusel und Grauen hält Netflix einige Perlen bereit. So kann sich jeder Fan dort etwa 90 Minuten voller Angstschweiß und Horror-Gewalt abholen. Wer es etwas subtiler mag, sollte sich unbedingt The Ritual anschauen: Eine der besten Schauergeschichten bei Netflix fesselt mit einem höllischen Wandertrip in den Schlund eines einzigartigen Monsters.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The Ritual an:

The Ritual - Trailer 2 (English) HD

Großartiger Netflix-Horror verstört mit Hochspannung und grausamem Bösewicht

Dabei klingt die Prämisse des Films eigentlich eher tragisch und banal: Nach dem gewaltsamen Tod eines Freundes begibt sich eine Truppe von Freunden um Luke (Rafe Spall) auf einen gemeinsamen Wanderausflug. Der Trip durch gewaltigen Waldgebiete Nordschwedens wird von Anfang an von dem grausamen Todesfall überschattet.

Doch nach einem Unfall müssen sie feststellen, dass sie auf ihrem Trip durchs Grün nicht allein sind: Etwas Finsteres schleicht um sie herum und hinterlässt seine blutrünstigen Spuren im Wald. Luke und seine Freunde werden von schrecklichen Alpträumen geplagt. Und dann offenbart das Böse schließlich seine monströse Fratze.

Bis zu diesem Punkt hat The Ritual bereits einen brillanten Spannungsbogen aufgebaut, der sich aus der Psychologie seiner Figuren und einer wunderbar unheimlichen Inszenierung der Landschaft speist: Subtil erhebt sich das Grauen zuerst aus dem unterschwelligen Hass der Wandertruppe und findet dann mit einem der ungewöhnlichsten Monster des Horror-Genres seinen verstörenden Ausdruck.

Schaut euch hier eine Szene aus The Ritual auf Englisch an:

The Ritual - Clip 2 (English) HD

The Ritual erfindet so zwar das Rad nicht neu, bietet mit tollem Schauspiel und perfekter Dramaturgie aber dennoch einen der besten Netflix-Horrorfilme. Wer jetzt neugierig ist, sei allerdings gewarnt: Nach dem Film ist es mit besinnlichen Wander-Ausflügen erstmal Essig.

