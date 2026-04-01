Jetzt bei Netflix: Eine zutiefst berührende Geschichte, die zu Tränen rührt und am Ende trotzdem glücklich macht

Bei Netflix streamt derzeit ein zutiefst berührendes Coming-of-Age-Drama, das den Spagat zwischen Tragik und positiven Gefühlen mit Bravour meistert.

Gute Coming-of-Age-Filme klappern oftmals die gesamte Klaviatur an Emotionen ab, da sie nostalgische Gefühle an die eigene Jugend hervorrufen. In diesen Erinnerungen liegt oftmals auch eine gewisse Komik, da die ersten Erfahrungen des Erwachsenwerdens mit Scheitern verbunden sind. Gleichzeitig kann diese Zeit tragisch sein, da der Abschied von der Kindheit und die Suche nach dem eigenen Platz in den seltensten Fällen reibungslos vonstattengehen.

The Edge of Seventeen ist genau einer dieser vielseitigen Filme und kann derzeit bei Netflix im Abo gestreamt werden.

Worum geht es in The Edge of Seventeen bei Netflix?

The Edge of Seventeen dreht sich um die 17-jährige Nadine, die wir zu Beginn des Films am Rande der Verzweiflung kennenlernen. Der Auslöser dafür ist die frisch entstandene Beziehung zwischen ihrer besten Freundin Krista und ihrem Bruder Darian, dem ohnehin bereits alles zufliegt. Nadine droht, zu vereinsamen, bekommt jedoch Halt von ihrem Lehrer Max und bandelt auch mehr und mehr mit ihrem Verehrer Erwin an.

Nadine wird von Hailee Steinfeld verkörpert, die erst letztes Jahr in dem Fantasy-Horror-Film Blood & Sinners brillierte. Regie und Drehbuch von The Edge of Seventeen stammen derweil von Kelly Fremon Craig (Bist du da, Gott? Ich bin's, Margaret) und in der Rolle des Lehrers darf Woody Harrelson (Solo: A Star Wars Story) glänzen.

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Streaming-Tipp bei Netflix: Warum The Edge of Seventeen ein so tolles Coming-of-Age-Drama ist

Ein guter Coming-of-Age-Film zeichnet sich durch die Authentizität seiner Charaktere aus. Und mit Nadine ist Craig eine junge Frau gelungen, die man zwar sofort ins Herz schließt, aber auch Ecken und Kanten hat. Der emotionale Konflikt, sich von der besten Freundin hintergangen zu fühlen, versetzt sie in eine aufgewühlte Lage, durch die sie impulsive Entscheidungen trifft, die nicht immer gut ausgehen.

Doch genau durch diese Kanten wirkt Nadine erst so echt und dient als eine Identifikationsfigur für heranreifende Erwachsene. Durch das fantastische Schauspiel von Hailee Steinfeld wirken die emotionaleren Momente umso intensiver. Ihre Figur streift in dem Film einige seelische Abgründe, sucht aber aktiv nach Halt, den sie bei ihrem Lehrer Max findet, wodurch der Film auch in seinen traurigen Momenten immer einen positiven, hoffnungsvollen Aspekt findet.

Auch bei Netflix: Diesen Film haben früher alle gefeiert – jetzt wirkt er ganz anders

Der heimliche Star des Films ist jedoch Woody Harrelson, dessen Performance als Lehrer mit so einer überraschenden sarkastischen Schlagfertigkeit daherkommt, dass es nicht nur der am Boden zerstörten Nadine stellenweise die Sprache verschlägt. In den entscheidenden Momenten handelt er jedoch immer genau richtig und wird zu dem Lehrer, den sich sicherlich jeder schon einmal gewünscht hatte.

The Edge of Seventeen regt zum Weinen und zum Lachen an und entlässt sein Publikum mit guter Laune. Ihr könnt den Film derzeit bei Netflix streamen.