Jetzt bei Netflix: Hinreißender neuer Fantasyfilm verzaubert als Abenteuer in magischer Welt

Verpasst nicht Netflix' bezaubernden neuen Fantasyfilm. Endlich startet mit Swapped wieder ein lohnenswertes Abenteuer voller Magie und Verwandlungen bei dem Streaming-Dienst.

Am heutigen 1. Mai 2026 kommt der Film Swapped – Getauscht zu Netflix. Als Fan fantastischer und animierter Unterhaltung kann ich euch jetzt schon verraten: Seit Das Seeungeheuer hatte ich nicht mehr so viel Freude an einem Fantasyfilm im Programm des Streamers. Hier hat Regisseur Nathan Greno (Rapunzel – Neu verföhnt) ganze Arbeit geleistet.

Neu bei Netflix: In Swapped tauschen Tiere in einem Fantasy-Reich die Körper

Swapped ist bei Netflix in einer Fantasy-Welt ohne Menschen angesiedelt. Die in der dortigen Natur lebenden Tiere ähneln unseren, haben aber häufig noch ein paar pflanzliche Auswüchse. Hauptfigur Ollie ist ein "Pookoo", also ein Otter-ähnliches Nagetier, dessen Lebensraum plötzlich von den einfallenden "Javan"-Vögeln bedroht wird. Seit der böse Feuerwolf der Legende nach das Tal geflutet hat, leben die Tiere in Angst und kämpfen um ihre spärliche Nahrung.

Doch dann trifft Olli auf Vogeldame Ivy und beide kommen in Kontakt mit einem magischen Samen, der nicht nur eine sprachliche Verständigung ermöglicht, sondern sie in die jeweils andere Spezies verwandelt. Notgedrungen müssen die ungleichen Tiere sich zusammenschließen, um eine weitere Pflanze für ihre Rückverwandlung zu finden. Doch vielleicht können sie auf ihrer abenteuerlichen Mission ja sogar mehr Tieren als nur sich selbst helfen?

Swapped: Getauscht - Trailer (Deutsch) HD

So absurd die Idee körpertauschender Tiere klingt, so überraschend gut funktioniert sie in Swapped. Und das nicht nur, weil der Animationsfilm auf den ersten Blick an den kürzlich im Kino gestarteten Animationskollegen Hoppers erinnert. Während Pixars knuddeliger Sci-Fi-Hit menschliches Bewusstsein in Robotertiere verpflanzt, gibt sich Netflix' Swapped ganz dem Fantasy-Genre hin – samt düster-magischen Legenden, naturverbundener Abenteuerreise und rührenden Freundschaften.

Absolut putzige Fantasy-Wesen gibt es natürlich auch hier. Am liebsten würde ich einen der flauschigen Pookoos direkt mit nach Hause nehmen.

Die neu erdachten Tierkreationen balancieren in dem gutgelaunten Streifen auf der Grenze von abgedreht und kreativ, wenn neben den Nagern und Vögeln beispielsweise auch noch Birken-Rehe, denen Zweige aus den Köpfen wachsen, die farbenfrohe Welt bevölkern. Zugleich bekommen Animationsfans endlich mal wieder einen wirklich unheimlichen Bösewicht, der dem Gegenspieler aus Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch Konkurrenz macht und mitten im Film sogar noch einen Twist bereithält.

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Swapped – Getauscht betört als Fantasyfilm Jung und Alt bei Netflix

Die Botschaft von Swapped, dass man zusammen stärker ist, mag nicht neu sein. Aber das macht sie als einfache Moral nicht weniger kraftvoll. Wer wie ich die berührende Gemeinschaft aus Der wilde Roboter geliebt hat, erhält hier einen würdigen Nachschlag, bei dem das Alter im Publikum keine Rolle spielt.



Als erwachsene Zuschauerin konnte ich beim Schauen von Swapped die eingebauten Querverweise auf andere Filme schätzen – wie den ersten Flug in Avatar – Aufbruch nach Pandora oder die Trittstein-Überquerung einer Schlangengrube à la Jäger des verlorenen Schatzes. Trotz der vielen augenzwinkernden Anspielungen funktioniert der Netflix-Film zum Glück völlig eigenständig als magisches Abenteuer, das sein Herz am rechten Fleck hat und seinen eigenen Regeln folgt. Im englischen Original ist das Ganze sogar starbesetzt mit der Stimme des diesjährigen Oscarpreisträgers Michael B. Jordan (Blood & Sinners) sowie Juno Temple (Ted Lasso) und Tracy Morgan (30 Rock).

Während Netflix' letzte animierte Fantasy-Abstecher In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich und Spellbound hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben waren, punktet Swapped als hinreißende Geschichte über Freundschaft, Magie und die Fähigkeit, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen.

Zum Weiterlesen: Der beste deutsche Kinderfilm der letzten 10 Jahre im Abo

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber habe ich übrigens neben Swapped noch weitere Filme ins Auge gefasst, die dieses Jahr im Stream bei Netflix und Co. noch richtig gut werden könnten:

Podcast mit Swapped: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

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Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.