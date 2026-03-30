Jetzt bei Netflix streamen: Teil 5 einer maßlos unterschätzten Sci-Fi-Reihe (es ist sogar der beste Teil)

Diese Sci-Fi-Reihe hatte es durch ihr Vorbild bei vielen Fans nicht leicht. Wer aber auf Action und Spannung steht, bekommt bei Netflix ein Festmahl serviert.

Resident Evil glänzte als Spiel zu Beginn durch beklemmenden Survival-Horror. Die Paul W.S. Anderson-Verfilmungen machten daraus ein absurd-bombastisches Action-Spektakel sondergleichen (zu dem sich die Spiele-Reihe später auch immer mehr entwickelt hat). Viele Fans mochten das nicht, aber die Filme machen trotzdem richtig Spaß und Resident Evil 5: Retribution ist sogar der beste Teil.

Aktuell könnt ihr Resident Evil 5: Retribution wieder bei Netflix streamen. Die Plattform hat aktuell sogar alle sechs Teile der Action-Reihe im Programm, auch wenn die hauseigene Neuauflage krachend gescheitert ist. Ansonsten gibt es den fünften Teil aber natürlich auch noch bei anderen Streaming- und VoD-Anbietern.

Auf Netflix: Darum geht's in Resident Evil 5: Retribution mit Milla Jovovich

Dieses Mal erwacht Alice (Milla Jovovich) schon wieder in irgendeiner Forschungsanlage und muss feststellen, dass ihr von der Umbrella Corporation übel mitgespielt wurde. Auch auf ihre Erinnerungen ist erneut kein Verlass und der Zombie-Virus greift weiterhin um sich. Aber das hält die Amazone natürlich nicht davon ab, es ein weiteres Mal mit den Fädenziehern im Hintergrund, der roten Königin-KI und der ganzen Welt aufzunehmen.

Soll heißen: Auf ihrer Reise in Richtung Gerechtigkeit schlägt sich Alice im fünften Teil der Resident Evil-Reihe überall auf dem Erdball mit fiesen Zombies, kuriosen Riesen-Mutanten und allerlei finsteren Schergen irgendwelcher Geheimorganisationen herum, bis die Fetzen fliegen. Über Tokio, New York und Moskau geht es bis nach Washington und selbstverständlich wartet auch wieder der ein oder andere überraschende Twist auf uns.

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Resident Evil 5: Retribution macht richtig Laune und ist der Höhepunkt der Reihe

Die Story steht bei diesen Filmen traditionell nicht im Vordergrund und fällt auch immer ein bisschen trashig aus, wenn wir ehrlich sind. Das tut dem Unterhaltungswert aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Wer das alles nicht zu ernst nimmt, kann sich auch über die herrlich abstrusen Handlungsstränge amüsieren.

Aber die Inszenierung, die krachende Action und das Ballett der Ballereien, Prügeleien und Monster-Orgien sorgen auch komplett ohne Story für viel Spaß, überlebensgroße Unterhaltung und eine ganz eigene Faszination. Wenn ihr die anderen Resident Evil-Filme mochtet, dürftet ihr mit diesem hier sehr zufrieden sein. Wenn ihr sie gar nicht kennt, ist Retribution ein guter Startpunkt.