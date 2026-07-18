Jetzt bei Netflix streamen: Wegen diesem Film verzeihe ich Guy Ritchie bis heute einfach alles

Manchmal gibt es zwei Stunden, die eine gesamte Filmographie für immer vergolden. So geht es mir mit Guy Ritchies Action-Komödie Snatch – Schweine und Diamanten, die ihr bei Netlfix streamen könnt.

Bei Netflix gibt es einen Film im Streaming-Abo, der auf Letterboxd seit Jahren fest in meinen vier Lieblingsfilmen auftaucht. Mit Snatch – Schweine und Diamanten filmte Guy Ritchie die perfekte Mischung aus Action, Komödie und Style – und sorgte dafür, dass ich ihm bis heute alles verzeihe, was danach kam.

Mit Jason Statham in die Welt der illegalen Boxkämpfe

Turkish (Jason Statham) und sein Assistent Tommy (Stephen Graham, Macher der größten Netflix-Entdeckung 2025) sind Kleinganoven, die im Londoner Untergrund Boxkämpfe organisieren. Mehr durch Zufall als Absicht werden sie in eine blutige Verschwörung verwickelt: Mehrere Gangster trachten nach einem hochkarätigen Diamanten, den der berüchtigte Juwelendieb Franky Four Fingers (Benicio del Toro) vor wenigen Tagen in die Stadt gebracht hat.

Gemeinsam mit dem Pavee Mickey (Brad Pitt), den sie als illegalen Boxkämpfer anheuern, geraten sie an den kompromisslosen Gangster Brick Top (Alan Ford), der sie dazu zwingt, Mickeys kommende Kämpfe zu manipulieren. Während Turkish die Kontrolle über die Situation immer mehr entgleitet, eskaliert nicht unweit der Kampf um den Diamanten. Schließlich kollidieren beide Storylines in einem packenden Finale, bei dem wirklich niemand gut wegkommt.

Jede einzelne skurrile Person, die uns in diesem Chaos begegnet, könnte direkt aus einer Gangster-Satire stammen. Und genauso schnell, wie sie kommen, gehen sie auch wieder. In den knapp zwei Stunden Laufzeit können wir kaum einmal Luft holen, ohne dass sich die Geschehnisse wieder und wieder auf abstruse Art und Weise überschlagen.

Auf Netflix: Ein starker Cast, tausend gute Stories

Es ist unmöglich, sich in dem Chaos aus Storylines für die beste zu entscheiden. Ob es Turkish und Tommy sind, die sich bei ihren Bemühungen immer tiefer in einer Katastrophe verzetteln, oder die tragische Geschichte des Boxers Mickey, der im Laufe der Handlung alles verliert. Gleichzeitig verfolgen wir ein planloses Verbrecherduo, das mit Tyrone (Ade) den wohl legendärsten Fluchtwagenfahrer aller Zeiten anheuert und eine Mafia-Verschwörung, die mit jeder Konfrontation blutiger wird.

Auch bei Netflix: Bizarrer Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves

Das Feuerwerk aus Action und Katastrophen wird dabei nicht eine Sekunde langweilig und ist bis heute eine der unterhaltsamsten Geschichten, die jemals auf die große Leinwand gebracht wurden. Jason Stathams Monolog im typischen Guy Ritchie-Stil, der einen skurrilen Charakter nach dem nächsten vorstellt, moderiert bis heute jede Situation in meinem Kopf – und die kreative Machart prägte einen Stil, der mich bis heute unfassbar gut unterhält.

Guy Ritchie kann machen, was er will – dank diesem Film

Dass weder dieser, noch viele folgende Filme von Guy Ritchie den Bechdel-Test bestehen und er mit The Ministry of Ungentlemanly Warfare einen ziemlichen Griff ins Klo verfilmt hat, kann mein romantisches Bild des Regisseurs bis heute nicht trüben.

Snatch gehört bei mir religiös ins jährliche Rewatch-Programm und jedes Mal lässt mich der Action-Kracher so aufgekratzt zurück wie die Zwölfjährige, die ihn zum ersten Mal sah. Jetzt findet ihr ihn nach Jahren wieder im Streaming-Abo bei Netflix – und alle meine Freunde werden darunter leiden.