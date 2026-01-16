Jetzt bei Netflix: Vor 19 Jahren feierten fast alle diesen Film – heute wirkt er aber ganz anders

Eine der beliebtesten Komödien der 2000er Jahre streamt derzeit bei Netflix und genießt auch 19 Jahre später noch aktuellen Kultstatus. Doch heute wirkt der Film ganz anders als damals.

An kaum einem Genre nagt der Zahn der Zeit so stark wie an Komödien. Nicht nur sind diese von der enormen Subjektivität des Humors betroffen, sondern auch vom sich stets ändernden Zeitgeist, in welchem der Humor wahrgenommen wird.

Eine der größten Kultkomödien der 2000er Jahre ist nach wie vor Superbad, bei dem man den Humor über weite Strecken jedoch als zeitlos betiteln kann. Und dennoch fühlt sich dieser Film heute ganz anders an, als es noch vor 19 Jahren der Fall gewesen ist.

Netflix-Tipp: Worum geht es in Superbad?

Superbad aus dem Jahr 2007 ist der erste Spielfilm, den das Komödien-Duo Seth Rogen und Evan Goldberg gemeinsam geschrieben hat. Zuletzt konnten die beiden mit ihrer Serie The Studio brillieren. Das Drehbuch ist stark von realen Ereignissen aus dem Highschool-Leben der beiden inspiriert, wodurch die beiden Hauptfiguren auch ihre Namen Seth und Evan erhielten.

Der Film erzählt die Geschichte von den beiden Außenseitern Evan (Michael Cera) und Seth (Jonah Hill), welche kurz vor ihrem Highschool-Abschluss stehen und es noch einmal so richtig krachen lassen wollen. Eine Einladung zu einer Party von Jules (Emma Stone), Seths großem Schwarm, bietet nun die perfekte Gelegenheit dazu.

Warum sich Superbad heute anders als damals anfühlt

Superbad ist eine Odyssee durch Stationen der Jugend, die vielen bekannt vorkommen dürften. Sei es die ersten Erfahrungen mit Intimität, das erste Mal Alkohol kaufen oder die Aufregung vor einer großen Party. Durch die charismatischen Darsteller:innen und die eigenen Erfahrungen als Inspirationsgrundlage werden all diese Situationen gekonnt und, wie es sich für eine Komödie gehört, ein wenig überzogen dargestellt. Gerade weil man sich so gut in die Figuren hineinversetzen kann, ist der Film so lustig.

Doch es schwingt auch eine zweite Ebene in dem Film mit. Die Zeit vor dem Ende der Highschool ist auch eine Zeit des Abschiednehmens und großer bevorstehender Veränderungen. Die letzten Schultage sind eine Zeit, die so nie wiederkommen wird im Erwachsenenleben, und auch die Freundschaften werden sich verändern.

Mittlerweile sind 19 Jahre vergangen und diese nostalgische, beinahe melancholische Ebene wird jetzt deutlicher spürbar als je zuvor. Das liegt allem voran daran, dass der Film heute nicht nur eine nostalgische Reise in einen abgeschlossenen Lebensabschnitt darstellt, sondern auch in eine Zeit, die es so nicht mehr gibt. Das Internet und die sozialen Medien spielen hier noch gar keine Rolle.

Die digitale Welt hat heute einen zu großen Platz in unserem Alltag eingenommen, als dass man sie ignorieren könnte. Nicht nur das: Viele der in dem Film dargestellten zwischenmenschlichen Interaktionen könnten heutzutage genau über diese digitale Form abgekürzt werden. Somit fühlen sich die nostalgischen Momente sowie die Momente des Abschieds aus heutiger Sicht um einiges endgültiger an, als es noch vor 19 Jahren der Fall gewesen ist. An seinem Humor hat Superbad jedoch kein bisschen verloren. Den Film könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.