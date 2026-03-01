Jetzt bei Prime streamen: Der verstörendste Film der letzten Jahre kommt ohne jegliche Darstellung von Gewalt aus

Aktuell könnt ihr bei Amazon Prime einen zutiefst verstörenden Film streamen. Das Besondere ist: Die Bilder sind auf den ersten Blick komplett unspektakulär. Doch hier beginnt der Schrecken.

Vor rund zwei Jahren kam der neue Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer in die Kinos. Der Regisseur hatte zuvor vor allem durch seine auffälligen Werbespots und den faszinierend seltsamen Arthouse-Sci-Fi-Horrorfilm Under the Skin für Aufsehen gesorgt. Sein neuester Film The Zone of Interest ist ein Holocaust-Film, den er ausschließlich mit deutschsprachigen Darsteller:innen drehte. Dieser Film ist heute so wichtig, wie er auch verstörend ist, und kann derzeit bei Amazon Prime gestreamt werden.

Bei Amazon Prime: Worum geht es in The Zone of Interest?

In erster Linie stehen in The Zone of Interest das Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und das seiner Frau Hedwig im Vordergrund. Gemeinsam mit ihren Kindern leben sie direkt vor den Toren des Konzentrationslagers Auschwitz. Über weite Strecken verfolgt der Film den Alltag der Ehefrau, der einen pervertierten normalen Anschein macht, während auf der anderen Seite der Gartenmauer ein Teil der größten Massentötung der Menschheitsgeschichte stattfindet.

In den beiden Hauptrollen sind die deutschen Darsteller:innen Sandra Hüller (Anatomie eines Falls) und Christian Friedel (White Lotus) zu sehen. In weiteren Rollen wurden Imogen Kogge und Ralph Herforth besetzt. Obwohl im Film durchgehend Deutsch gesprochen wird, schrieb Glazer das Drehbuch auf Englisch.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Warum Jonathan Glazers The Zone of Interest so verstörend ist

Filme sind ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur an den Holocaust, wobei man sagen muss, dass es in diesem Bereich mittlerweile auch viele Filme gibt, die schlichtweg nach dem gleichen Muster verlaufen. Glazer gelingt mit The Zone of Interest etwas völlig Neues, indem er den Fokus nicht auf die Opfer, sondern auf die Täter lenkt. Er beleuchtet zu keinem Zeitpunkt die Arbeit im KZ, sondern den vermeintlich normalen Alltag nebenan.

Wie verstörend die Taten der Nazis innerhalb der KZs waren, haben viele Filme bereits gezeigt, etwa Schindlers Liste von Steven Spielberg. Umso fassungsloser macht die in The Zone of Interest gezeigte Banalität und Ignoranz, mit der die Täter, Wand an Wand mit den Opfern, ihr Leben füllen. Über weite Strecken des Films könnten die Gespräche der Familie kaum belangloser sein, doch zwischendurch wird in der gleichen Seelenruhe über effektivere Tötungen durch Gaskammern gesprochen.

Der wahre Horror spielt sich auf der Soundebene des Films ab. Durchgängig hört man die brennenden Öfen, einfahrenden Züge und vereinzelt dringt auch ein Schrei der Opfer durch. Währenddessen im Vordergrund einem Gespräch über die schönen Blumen im Garten zuzuhören, dreht einem regelrecht den Magen um. Der Film verdeutlicht, wie stark Menschen dazu in der Lage sind, den Schrecken, für den sie verantwortlich sind, aktiv auszublenden, und ist somit aktueller denn je.

The Zone of Interest ist derzeit im Abo von Amazon Prime zum Streamen verfügbar.