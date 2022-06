Jetzt deutlich günstiger bei Amazon: Superhelden-Kracher The Batman im limitierten Steelbook

Wer ein limitiertes The Batman-Steelbook zum reduzierten Preis abstauben will, muss jetzt zuschlagen. Bei Amazon gibt es den Superheldenfilm im Angebot.

So düster wie im neuen DC-Blockbuster The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sah Gotham noch nie aus. Der bildgewaltige Blick in den Abgrund der DC-Metropole begeisterte Anfang des Jahres im Kino.

Wer die gefeierte Jagd des Dunklen Ritters auf den mörderischen Riddler zu Hause genießen will, kann The Batman inzwischen auf Blu-ray, in 4K und in limitierten Steelbooks kaufen. Eine Version des limitierten Steelbooks von The Batman gibt es jetzt bei Amazon 5 Euro günstiger *.

Dieses limitierte Steelbook von The Batman gibt es gerade günstiger bei Amazon

© Warnter The Batman-Cover

Folgendes Bonusmaterial ist laut Blu-ray-disc.de im Steelbook enthalten

Auf der Suche nach Vergeltung

The Batman: Entwicklung

Vergeltung und Gerechtigkeit

Catwoman wird geboren

Das Batmobil

Die Verfolgungsjagd

Der Sprung im Wingsuit

Making-of

Legendäre Requisiten und Kostüme

Transformation: Der Pinguin

Nicht verwendete Szenen mit Audio-Kommentar des Regisseurs

Limitiertes The Batman-Steelbook günstiger Zum Deal Amazon

The Batman im Heimkino und in 4K: Diese weiteren Editionen gibt es

Das neue DC-Spektakel ist eine Augenweide, deswegen lohnt er sich garantiert in 4K-Qualität. Für 29,99 Euro könnt ihr die 4K UHD-Edition von The Batman kaufen.

The Batman auf Blu-ray und DVD:

Außerdem erscheint der Film mit Robert Pattinson, Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguin) und Paul Dano (Riddler) naturgemäß auf Blu-ray und DVD:

Darum geht es in The Batman

Schon zwei Jahre treibt sich Bruce Wayne (Robert Pattinson), versteckt unter der Maske des Batman, nachts auf den Straßen von Gotham City herum, um aus dem Schatten heraus Verbrecher zu Fall zu bringen. Nur wenige Verbündete, wie der Polizist Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) und sein Butler Alfred Pennyworth (Andy Serkis), stehen ihm in seinem Kampf zur Seite. Doch seine Gegner sind übermächtig und einflussreiche Personen der Stadt, was die Eindämmung der Korruption schwierig macht.



Zur unmittelbaren Gefahr wird ein Killer, der mit sadistischen Tricks Jagd auf Gothams Elite macht und eine Spur aus Leichen hinterlässt. Welchen größeren Pan der Unbekannte verfolgt, bleibt dabei unklar. Batman muss für seine detektivische Untersuchung in die kriminelle Unterwelt hinabsteigen, wo er zwielichtigen Gestalten wie Carmine Falcone (John Turturro), Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot (Colin Farrell) und Edward Nashton (Paul Dano) begegnet. Die Spur führt den Maskierten zugleich tief in die Vergangenheit seiner eigenen Familie.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.