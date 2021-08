Jetzt fast 1000 Euro sparen bei 4K Fernsehern von Samsung und Sony mit Saturn-Aktion

4K Marken-Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll gibt's dank einer neuen Saturn-Aktion zum Teil fast 1000 Euro günstiger. Lies hier, was du beim Kauf der Samsung und Sony TVs beachten musst.

Wer auf der Suche nach einem Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll ist, sollte sich beim Elektronik-Riesen Saturn umschauen. Anlässlich des 60. Jubiläums startete gestern eine Spar-Aktion, bei der es unter anderem neue TV-Modelle mit OLED oder QLED-Technologie von Samsung und Sony zu deutlich niedrigeren Preisen gibt.

Hier findest du ausgewählte Fernseher, die es günstiger gibt, und im Anschluss eine kurze Erklärung, wie du bis zu 1000 Euro beim Kauf sparst. Das Stichwort lautet: Cashback!

65 Zoll 4K Fernseher günstiger bei Saturn: Bei diesen Modellen sparst du am meisten

Fast 1000 Euro günstiger: Samsung GQ65QN95A Neo 65 Zoll QLED TV

© Samsung Der SAMSUNG GQ65QN95A Neo QLED TV

Der 65 Zoll QLED Fernseher von Samsung aus dem Jahr 2021 beeindruckt laut dem Test von Wired mit einer "schlicht atemberaubenden Bildqualität" und seinem "schmalen wie eleganten Design". Ein besonderes Plus: Mit der One Connect Box werden Anschlüsse externer Geräte unauffällig in einer separaten Box zusammengefasst.

Bei Saturn gibt es den Samsung QN95A mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll * aktuell rund 700 Euro günstiger. Darüber hinaus sparst du mit der Cashback-Aktion von Samsung weitere 275 Euro, also insgesamt fast 1000 Euro!

Die Cashback-Aktion läuft vom 19.7. bis zum 15.8. und wie sie funktioniert, liest du weiter unten im Artikel.

700 Euro sparen: Sony Bravia XR-65A80J 65 Zoll OLED TV

© Sony Der SONY XR-65A80J OLED TV

Ebenfalls 65 Zoll in der Bilddiagonalen bietet der Sony Bravia XR OLED TV. Die "außergewöhnliche Bildqualität", das "nutzerfreundliche Google TV interface" und die "nützlichen Features" (Tom's Guide ) machen den 4K TV von Sony zu einer erstklassigen Wahl für die exzellente Wiedergabe von Filmen und Serien.

Den 65 Zoll Sony Bravia XR TV gibt es mit einem Preisnachlass von insgesamt 700 Euro *, wenn du ihn hinterher bei Sony für die Cashback-Aktion registrierst (Laufzeit: 26.7. bis 29.8.).

Weitere günstigere Fernseher zwischen 55 und 65 Zoll in der Saturn-Aktion

© Samsung Der SAMSUNG GQ65Q60A QLED TV

Hier findest du weitere 4K Fernseher, die es bei Saturn momentan mit einem Preisnachlass gibt, welche aber nicht Teil der Cashback-Aktionen sind:

Wie lang dauert die Spar-Aktion von Saturn?



Die Aktion "Jubel-Preise zum Jubiläum" von Saturn läuft vom 03.08. bis zum 17.08.2021 (19:59 Uhr) für die Online-Bestellungen.

Was bedeutet Cashback und was musst du beachten?

Bei den Cashback-Aktionen handelt es sich um die Erstattung einer bestimmten Summe durch den Hersteller, also in diesem Fall Samsung und Sony, nachdem du den Fernseher bei einem teilnehmenden Händler gekauft hast. In diesem Fall wäre das Saturn.

Wenn du beispielsweise den Samsung 95QNA 65 Zoll TV * mit der vollen Ersparnis von fast 1000 Euro haben willst, musst du ihn zuerst bei Saturn bestellen. Dann folgen diese Schritte:

Auf die Samsung Aktionsseite gehen und ggf. Account anlegen.

gehen und ggf. Account anlegen. Den Kauf registrieren und Belege hochladen.

Teilnahmebedingungen durchlesen, akzeptieren und den Prozess abschließen

Laufzeit: 19.7. bis zum 15.8.

Samsung prüft dann die Daten und überweist dir die angegebene Cashback-Summe.

Solltest du Interesse am 65 Zoll Sony Bravia XR TV * haben, dann erfolgt die Registrierung des TVs über die Aktionsseite von Sony (Laufzeit: 26.7. bis 29.8.). Alle weiteren Infos zu den Teilnahmebedingungen findest du auf den verlinkten Seiten von Sony und Samsung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.