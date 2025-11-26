Jetzt im Kino: Abenteuer-Epos über 2700 Jahre alte Legende mit einem der größten Helden aller Zeiten

Bevor nächstes Jahr Christopher Nolans Odyssee ins Kino kommt, gibt es das griechische Epos schon heute im Kino zu sehen: Rückkehr nach Ithaka zeigt Odysseus als finsteren Kriegshelden.

Alle Spuren führen nach Troja. Das gilt zumindest für einen Großteil westlicher Literatur, zu deren größten Werken die Odyssee des griechischen Dichters Homer zählt. Das laut Encylopedia Britannica etwa 2700 Jahre alte Werk erzählt von der Rückkehr des Helden Odysseus aus dem Trojanischen Krieg und wurde unzählige Male verfilmt. Christopher Nolan versucht im nächsten Jahr sein Glück.

Aber ab heute schon gibt es eine betont finstere Version des Mythos im Kino zu sehen: in Rückkehr nach Ithaka mit Schauspiellegende Ralph Fiennes (Konklave).

Rückkehr nach Ithaka zeigt das finstere Ende des berühmten Abenteuer-Epos

Wie der Name bereits verrät, zeigt Rückkehr nach Ithaka Odysseus nach seiner Ankunft auf seiner Heimatinsel: 20 Jahre lang hat er erst im Trojanischen Krieg gedient und ist dann auf der Rückreise herumgeirrt. Er ist ein veränderter Mann, gebrochen vom Krieg und der Schuld, seine Soldaten ans Messer geliefert zu haben.

Schaut hier den Trailer zu Rückkehr nach Ithaka:

Rückkehr nach Ithaka - Trailer (Deutsch) HD

Doch der schmerzhafte Blick zurück wird ihm auf seiner Heimatinsel nicht helfen: Dort haben sich in 20 Jahren zahlreiche Freier breit gemacht, die um seine Frau Penelope (Juliette Binoche) buhlen und auf Kosten ihrer Gastgeberin feiern. Odysseus' Sohn Telemachos (Charlie Plummer) will sie loswerden. Und sein Vater, der sich noch versteckt hält, ahnt die blutige Pflicht, die ihm bevorstehen könnte.

Die Regiearbeit von Uberto Pasolini (Nowhere Special) ist ein Gegenentwurf zu dem, was die Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee bisher versprechen: Wie ein Abenteuerfilm entführt sie uns zwar in ferne Länder und ferne Zeiten, in denen ein Mensch mit seinem Schicksal hadert.

Doch gigantische Kriegs-Action oder einäugige Monster gibt es hier nicht: Rückkehr nach Ithaka nimmt den traumatisierten Kriegshelden Odysseus in den Blick, der überlegt, ein letztes Mal zum Schwert zu greifen. Pasolini interessiert das schlagende Herz des überlebensgroßen Helden. Und damit liefert er womöglich einen perfekten Gegenentwurf zu dem Bombast, den Nolan nächstes Jahr ins Kino bringt.

Rückkehr nach Ithaka läuft seit dem 27. November 2025 im Kino.