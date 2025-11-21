Jetzt im Kino, aber in 2 Wochen schon bei Netflix: 2 absolute Mega-Stars in einer der großen Oscar-Hoffnungen des Jahres

Seit dieser Woche begibt sich George Clooney im Kino auf einen vergnüglichen Road-Trip, auf dem er von Adam Sandler begleitet wird. Lest hier, was euch in dem Netflix-Film erwartet.

Fast jede Woche startet aktuell ein neuer Film von Netflix in den deutschen Kinos, bevor sich die Produktionen beim Streamer ihr Stelldichein geben. Angefangen hat es mit A House of Dynamite, es folgten Frankenstein und Train Dreams.

Seit Donnerstag läuft der neuste Netflix-Film in den deutschen Lichtspielhäusern, diesmal handelt es sich um ein Road-Movie mit zwei absoluten Mega-Stars in den Hauptrollen und damit ist nicht der Deutsche Lars Eidinger gemeint, der ebenfalls zum umfangreichen Cast gehört. Die ganz großen Oscar-Hoffnungen schwingen hier mit …

Vor dem Netflix-Start reist George Clooney im Kino durch Mitteleuropa

Ihr habt noch nie von Jay Kelly gehört? Den Superstar-Schauspieler kennt rund um die Welt jedes Kind, auch wenn er mit seinem eigenen Nachwuchs einige Probleme hat. Jay Kelly sieht verdächtig wie George Clooney aus, denn der fiktive Filmstar aus dem neuen Film von Noah Baumbach (Marriage Story) wurde dem ehemaligen Batman und heutigen Ehemann von Amal Clooney auf den Leib geschrieben.

Von außen gesehen führt Jay ein ziemlich glamouröses Leben, innen drin gähnt allerdings eine erschreckende Leere. Mit seiner ältesten Tochter (Riley Keough) hat er sich verkracht und als die jüngere Daisy (Grace Edwards) flügge wird, schlittert Jay in die Krise. Nach einem folgenreichen Treffen mit einem alten Freund (Billy Crudup) beschließt Jay, dass er Daisy heimlich nach Europa hinterher reist – mit seiner kompletten Entourage im Schlepptau.

Auch interessant:

Jay Kelly ist ein vergnügliches Oscar-Vehikel mit einem tollen Adam Sandler

Auf Jays Trip begleitet ihn auch sein loyaler Manager Ron, der von Adam Sandler gespielt wird, dem zweiten ganz großen Star im Cast. Sandler hat sich dank seiner extrem erfolgreichen Filme für Netflix ein "Mega" neben dem "Star" redlich verdient und ist so etwas wie das Herz von Jay Kelly (Figur und Film).

Mit seinem Start im Herbst, dem Thema Filmindustrie und der ansehnlichen Besetzung um Clooney, Sandler und Laura Dern wurde Jay Kelly ziemlich durchschaubar auf Oscar getrimmt. Ganz oben auf der Liste für mögliche Academy Awards steht natürlich Hauptdarsteller George Clooney, der hier in gewisser Weise auch auf sein eigenes Lebenswerk zurückblickt.

Ob der Oscar-Regen im März wirklich hervorgelockt wird, bleibt abzuwarten. Die Kritiken waren bislang positiv, aber nicht überschwänglich (80 Prozent bei Rotten Tomatoes ). Zur Weltpremiere beim diesjährigen Filmfestival in Venedig habe ich im August meine Eindrücke zu Jay Kelly zusammengefasst:

Jay Kelly handelt von einem Mann ohne nennenswerte Persönlichkeit jenseits seiner Filmstar-Präsenz und beherbergt damit eine eigentlich gruselige Leere in seinem Zentrum. Vor der Erkundung dieser Leere schreckt das Drehbuch allerdings zurück. [...] So kommt es, dass im Film namens Jay Kelly alle die Neugier auf sich ziehen außer Jay Kelly. Diese Nebenfiguren sind zahlreich und hervorragend besetzt.

Adam Sandlers herziger Manager, der in seine eigene Midlife-Krise schlittert, gehört zu den Highlights des Films, genau wie Billy Crudup, der in Venedig sogar Szenenapplaus erntete. Dagegen kommt selbst der immense Charme von George Clooney nicht an.

Jay Kelly läuft seit dem 20. November in den deutschen Kinos und kommt am 5. Dezember ins Angebot von Netflix.