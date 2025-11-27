Jetzt im Kino: Ein atemloser Sci-Fi-Thriller, der an 3 absolute Meisterwerke erinnert

Im Kino läuft jetzt ein aufwendiger französischer Sci-Fi-Thriller, in dem das Paris der Zukunft von Mordfällen erschüttert wird. Die Geschichte erinnert an mehrere grandiose Genre-Vorbilder.

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe. Sondern in naher Zukunft vor allem die Stadt der totalen Überwachung: In Zone 3 hat eine K.I. namens Alma die Verbrechensbekämpfung in der französischen Hauptstadt übernommen. Aber als ihr Erfinder ermordet wird, muss ein ungleiches Ermittlungsduo die Arbeit aufnehmen. Der Sci-Fi-Thriller läuft ab sofort im Kino.

Aufwendiger Sci-Fi-Thriller erweckt finsteres Paris mit 50 Millionen zum Leben

Paris ist in der finsteren Zukunft von Zone 3 in drei Bereiche geteilt: In Zone 1 leben die Mächtigen und Lenker des Staates, in Zone 2 alle anderen Wohlhabenden. Zone 3 ist für die Armen reserviert. Über alles wacht die künstliche Intelligenz, die Verdächtige anhand der wahrscheinlichsten Szenarien verurteilt und mitunter durch Drohnen exekutieren lässt.

In genau dieser Welt bewegt sich auch Ermittler und Zone 3-Bewohner Zem Brecht (Gilles Lellouche), ein kompetenter, aber desillusionierter Polizist, der für seine armen Nachbarn schonmal die Regeln beugt. Als Alma-Erfinder Georges Kessel (Thomas Bangalter) erschossen wird, stellt sich seine Welt auf den Kopf: Er wird der ehrgeizigen jungen Elite-Ermittlerin Salia (Adèle Exarchopoulos) zugeordnet, um den Fall zu lösen.

Zone 3 ist ein Sci-Fi-Thriller, der mit gleich mehreren Aspekten tolle Unterhaltung verspricht: mit einer aufwendigen Dystopie in Paris, die laut Le Figaro ganze 50 Millionen Euro verschlungen hat. Mit dem gewitzten Duo zweier französischer Top-Stars. Und mit den bewährten Konzepten der Sci-Fi-Filmgeschichte: Dank seiner Außenseiterhelden, der automatisierten Verbrechensbekämpfung und der Noir-Ästhetik erinnert der Film ein wenig an Meisterwerke wie Children of Men, Minority Report und Blade Runner.

Zone 3 läuft seit dem 27. November 2025 in den deutschen Kinos.

