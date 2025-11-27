Jetzt im Kino: Ein atemloser Sci-Fi-Thriller, der an 3 absolute Meisterwerke erinnert

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe. Sondern in naher Zukunft vor allem die Stadt der totalen Überwachung: In Zone 3 hat eine K.I. namens Alma die Verbrechensbekämpfung in der französischen Hauptstadt übernommen. Aber als ihr Erfinder ermordet wird, muss ein ungleiches Ermittlungsduo die Arbeit aufnehmen. Der Sci-Fi-Thriller läuft ab sofort im Kino.
Aufwendiger Sci-Fi-Thriller erweckt finsteres Paris mit 50 Millionen zum Leben
Paris ist in der finsteren Zukunft von Zone 3 in drei Bereiche geteilt: In Zone 1 leben die Mächtigen und Lenker des Staates, in Zone 2 alle anderen Wohlhabenden. Zone 3 ist für die Armen reserviert. Über alles wacht die künstliche Intelligenz, die Verdächtige anhand der wahrscheinlichsten Szenarien verurteilt und mitunter durch Drohnen exekutieren lässt.
Schaut hier den Trailer zu Zone 3:
In genau dieser Welt bewegt sich auch Ermittler und Zone 3-Bewohner Zem Brecht (Gilles Lellouche), ein kompetenter, aber desillusionierter Polizist, der für seine armen Nachbarn schonmal die Regeln beugt. Als Alma-Erfinder Georges Kessel (Thomas Bangalter) erschossen wird, stellt sich seine Welt auf den Kopf: Er wird der ehrgeizigen jungen Elite-Ermittlerin Salia (Adèle Exarchopoulos) zugeordnet, um den Fall zu lösen.
Zone 3 ist ein Sci-Fi-Thriller, der mit gleich mehreren Aspekten tolle Unterhaltung verspricht: mit einer aufwendigen Dystopie in Paris, die laut Le Figaro ganze 50 Millionen Euro verschlungen hat. Mit dem gewitzten Duo zweier französischer Top-Stars. Und mit den bewährten Konzepten der Sci-Fi-Filmgeschichte: Dank seiner Außenseiterhelden, der automatisierten Verbrechensbekämpfung und der Noir-Ästhetik erinnert der Film ein wenig an Meisterwerke wie Children of Men, Minority Report und Blade Runner.
Zone 3 läuft seit dem 27. November 2025 in den deutschen Kinos.
