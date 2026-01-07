Jetzt im Kino: Hugh Jackman entfesselt in neuem Film seinen Anti-Wolverine

Ab sofort könnt ihr Hugh Jackman in einem neuen Film im Kino sehen, in dem der Marvel-Star völlig andere Töne spuckt. Das Biopic Song Sung Blue erzählt die Geschichte einer etwas anderen Band.

Dass Hugh Jackman ein vielseitiger Schauspieler ist, zeigt ein kurzer Blick in seine Filmografie mühelos. Während seine Rolle als Wolverine im Marvel-Universum den meisten wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommt, hat Jackman unter anderem seine Ader für romantische Stoffe im Historien-Epos Australia bewiesen oder sein beeindruckendes Gesangstalent in Musicals wie Les Misérables und Greatest Showman.

In Song Sung Blue kombiniert Jackman diese beiden Elemente nun erneut miteinander und zeigt sich darin quasi als Gegenteil eines Marvel-Helden: Er verkörpert einen leidenschaftlichen Musiker, dessen Weg zum Ruhm ein äußerst Ungewöhnlicher war.

Song Sung Blue jetzt im Kino: Darum geht's im Musikfilm mit Hugh Jackman und Kate Hudson

Song Sung Blue erzählt die wahre Geschichte des Musik-Duos Lightning & Thunder, die in den späten 1980ern und 1990ern als Tribute-Band der Musik von Neil Diamond nacheiferten. Sänger Mike Sardina (Hugh Jackman) hat darin zunächst genug von seinem Job als Nachahmer anderer Stars in einem Freizeitpark. Als er die nicht weniger musikalisch begabte Claire (Kate Hudson) kennenlernt, schmeißt er hin und gründet mit ihr eine Band.

Schon bald können die beiden die ersten Erfolge feiern und auch privat läuft es für das frisch vermählte Ehepaar in Milwaukee samt Familiengründung gut. Doch werden die beiden plötzlich von einer Tragödie heimgesucht, die ihr Leben für immer verändern soll und sie aus ihrem kühnen Höhenflug reißt.

Die Geschichte von Lightning & Thunder wurde bereits 2008 in dem Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel, Song Sung Blue, erzählt. Regisseur Craig Brewer (Footloose, Empire) sah den Film auf dem Indie Memphis Film Festival und schrieb Doku-Macher Greg Kohs daraufhin eine E-Mail, um sich die Rechte für eine Spielfilm-Adaption zu sichern. Der Titel des Films Song Sung Blue lehnt sich an den gleichnamigen Song von Neil Diamond an, den der Sänger 1972 veröffentlichte.

Das sagt die Kritik zu Song Sung Blue mit Hugh Jackman und Kate Hudson

Bei Rotten Tomatoes kommt Song Sung Blue aktuell auf einen Kritiken-Score von starken 77 Prozent gegen einen noch stärkeren Audience-Score von 98 (!) Prozent. Bei der IMDb hält der Film momentan eine Durchschnittswertung von 7,6 von 10 Punkten.

Laura Venning schreibt in ihrer Kritik im Empire Magazine :

So absurd ihre Geschichte ist, ist es hart, nicht von Lightning & Thunder eingenommen zu werden. Ihr werdet 'Sweet Caroline' danach jedoch noch für eine Ewigkeit in euren Köpfen herumschwirren haben.

William Bibbiani von The Wrap stimmt zu:

Das Leben ist viel zu hart, um sich über ein meist süßes, effektives Drama wie Song Sung Blue zu ärgern.

Peter Bradshaw vom Guardian lobt vor allem Hugh Jackmans Performance:

Ich hatte an manchen Schlüsselstellen meine Augen zu und meinen Mund offen und habe den Sitz vor mir mit beiden Fäusten umschlossen. Das beweist womöglich auch, dass Hugh Jackman wirklich der Greatest Showman ist.

Owen Gleiberman von Variety stellt hingegen Kate Hudsons Schauspielleistung heraus:

[Kate] Hudsons gequälte Performance ist, was alles zusammenhält. [...] Und Hudson und Jackman haben mehr als nur Chemie; sie haben eine emotionale Synergie, die immer bewegender wird, während sich Mike und Claire verbinden, um sich gegenseitig zu heilen.

Ihr könnt euch ab sofort auf der großen Leinwand eine eigene Meinung bilden. Song Sung Blue läuft seit dem 8. Januar 2026 im Kino.