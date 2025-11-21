Jetzt im Kino und schon in 2 Wochen streamen: Die beste Filmreihe von Netflix kehrt zurück

Heute startet einer der größten Netflix-Filme des Jahres in den deutschen Kinos. Er bringt Daniel Craig in einer grandiosen Rolle zurück. Es geht (natürlich) um einen Mord.

2019 hat Benoit Blanc das Licht der Welt erblickt. Damals startete mit Knives Out der erste Fall des Detektivs in den deutschen Kinos. Seitdem ist einiges passiert und damit ist neben einer Pandemie und zwei Streiks vor allem ein sehr lukrativer Deal gemeint.

Netflix hat für schlappe 450 Millionen Dollar zwei weitere Knives Out-Filme gekauft. Die von der Kritik gefeierte Krimireihe besteht neben Knives Out mittlerweile aus dem Netflix-Titel Glass Onion und jetzt auch Teil 3, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Sie alle haben eines gemeinsam: Der ehemalige James Bond-Darsteller Daniel Craig muss als Detektiv einen kniffligen Fall lösen, begleitet von einem Star-Ensemble.

In Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery muss Benoit Blanc seinen 3. Fall lösen

Kurz nachdem der junge Priester Jud Duplenticy (Josh O'Connor aus Challengers - Rivalen) seine Stelle unter dem beliebten Monsignore Jefferson Wicks (Sicario-Star Josh Brolin) angetreten hat, geschieht das Unfassbare: Wicks wird ermordet.

Die Polizei tappt im Dunkeln, da die Tatumstände keinerlei Sinn ergeben. Aus diesem Grund zieht die Polizeichefin (Mila Kunis) den bekannten Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) hinzu.

Obwohl der Mord allen logischen Erklärungen zu trotzen scheint, gerät schnell der Neuankömmling Jud in den Fokus. Blanc ist jedoch nicht bereit, sich auf diesen einen Verdächtigen festzulegen. Er nimmt auch die Gefolgschaft von Monsignore Wicks unter die Lupe. Zu diesem Kreis gehören:

Der Netflix-Film ist besser als sein Vorgänger

Knives Out 3 [punktet] nicht zuletzt durch eine unerwartete Wärme, die dem bissigen Eat-the-Rich-Vorgänger Glass Onion komplett fehlte. Mit mehr als einer liebenswerten Figur und der Suche nach Vergebung überflügelt Rian Johnsons zweites Sequel den Vorgänger im Tonfall problemlos – und das passt dann doch zur Stimmung des Fests der Liebe. Teil 3 kann sogar dem ersten Fall von Blanc problemlos das (Weih-)Wasser reichen. [...] So darf das Streaming-Jahr zumindest mit dem besten Netflix-Film des Jahres enden.

Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh hat Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery schon gesehen und trifft folgendes Fazit zu dem Krimi:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery startet am 27. November in ausgewählten Kinos. Ab dem 12. Dezember ist Knives Out 3 dann bei Netflix verfügbar.

