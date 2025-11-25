Jetzt im Stream: Dieser bitterböse Thriller in Star-Besetzung erzählt eine unfassbare wahre Geschichte

Ab sofort streamt ein haarsträubender Thriller mit Starbesetzung im Abo, der eine unfassbare Geschichte verfilmt: Die düsteren Geschehnisse auf Floreana werfen bis heute Fragen auf.

Der Thriller Eden schnappt sich gleich fünf der bekanntesten Nasen in Hollywood und wirft sie gemeinsam auf eine einsame Insel. Doch der richtige Gänsehaut-Moment beginnt erst nach dem Film: nämlich beim Deep-Dive auf Wikipedia. Dabei realisiert man, dass sich die haarsträubenden Geschehnisse tatsächlich so (oder so ähnlich) abgespielt haben.

Erstmals im Streaming-Abo: Zwischenmenschlicher Horror auf einer isolierten Insel im Meer

Die Handlung beginnt mit unserem Mann in Hollywood: Daniel Brühl verkörpert den deutschen Beamten Heinz Wittmer, der mit seiner schwangeren Frau Margret und ihrem an Tuberkulose erkrankten Sohn Europa verlässt. Margret, gespielt von Sydney Sweeney, ist wenig überzeugt von den Plänen ihres Mannes: Doch der sucht auf der Pazifikinsel Floreana nicht nur Heilung für seinen Sohn, sondern auch sein persönliches Idol.

Dabei handelt es sich um den Aussteiger und Arzt Friedrich Ritter (Jude Law), der sich im Zuge der Weltwirtschaftskrise auf die unbewohnte Insel zurückgezogen hat. Seine Frau Dore Strauch (Vanessa Kirby) ist an Multipler Sklerose erkrankt und versucht, sich durch Meditation zu heilen – Währenddessen verfasst Friedrich ein größenwahnsinniges Manifest und schickt regelmäßig Veröffentlichungen ans Festland.

Das isolierte Paar hält wenig von den neuen Eindringlingen. Die schwelenden Konflikte drohen zu eskalieren, als auch noch eine exzentrische Fremde ankommt, die sich selbst als “Baroness” bezeichnet: Die von Ana de Armas gespielte Adelige will die Insel aufkaufen und in ein Luxusresort verwandeln. Was keiner der Anreisenden ahnt: Wasserknappheit und bestialische Temperaturen verwandeln das Paradies schnell in einen Überlebenskampf.

Ein Thriller über den Kampf gegen die Natur – und die Nachbarschaft

Die Konflikte beginnen ganz subtil und unterschwellig. Zunächst ist es vor allem die unwirtliche Insel, die den Wittmers zu schaffen macht – dann folgt die Realisierung, dass die einzigen Nachbar:innenn auf der Insel nicht bloß Gutes im Sinn haben. Als dann auch noch die Baroness aufkreuzt, ist das Chaos perfekt: Der Kampf um das spärliche Wasser und die Vorräte spitzt sich zu, während die Geburt des Kindes immer näher rückt.

Vor allem Jude Law als Friedrich Ritter gibt den perfekten undurchdringlichen Psychopathen: Ohne Zähne – die hat er sich selbst gezogen – dafür mit wahnwitzigen Machtvorstellungen wird er schnell zum Zentrum der Handlung und quält sowohl seine Nachbar:innen als auch seine angeschlagene Ehefrau Dore. Diese wiederum rückt im Laufe der Geschehnisse als undurchdringlicher Racheengel in den Fokus und sorgt für einige unvorhergesehene Wendungen.

Mehr zu Eden:

Hinter dem Horror: Die unfassbaren wahren Geschehnisse der Galápagos-Affäre

Die Handlung des Films basiert auf der bis heute ungeklärten Galápagos-Affäre, über die ihr unter anderem bei DW oder auf YouTube mehr Informationen bekommen könnt. Die Aussteiger-Pärchen Wittmer und Ritter/Strauch sowie den illustren Charakter der Baroness gab es tatsächlich: Und ohne zu viel spoilern zu wollen, schafften es nicht alle beteiligten Personen lebendig von der Insel herunter.

Was genau sich im Pazifik abgespielt hat, ist bis heute Gegenstand von Mutmaßungen. Eden findet seine eigenen Antworten auf die offenen Fragen. Und auch, wenn die ganz große Eskalation am Ende erstaunlich ruhig vonstattengeht, so spürt man doch, wie die zermürbende Hitze und die erbarmungslose Natur der Insel an den Nerven nagt: Die Geschichte samt ihrer offenen Fragen bleibt mit Sicherheit im Kopf.

Im Stream gibt es Eden jetzt kostenlos auf WOW oder kostenpflichtig bei anderen Anbietern wie Apple TV und Magenta.